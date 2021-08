Isnyer Einzelhandel zeigt, was in ihm steckt

Unter freiem Himmel stöbern, die Individualität der Isnyer Läden entdecken und die Persönlichkeit des lokalen Einzelhandels erleben – dazu lädt der zweite Isnyer Händlerflohmarkt am Samstag, 7. August. Ohne die Geschäfte wäre die Innenstadt ziemlich trostlos, leer und langweilig. Davon sind die Isnyer Händlerinnen und Händler überzeugt. Erneut wollen sie deswegen zeigen, dass das Einkaufen in Isny ein abwechslungsreiches Erlebnis ist. Mit satten Rabatten präsentieren die ansässigen Geschäfte die Vielfalt, Kreativität und Persönlichkeit, die im Isnyer Einzelhandel steckt. Den Geschäftsinhabern geht es darum, wieder in Kontakt zu kommen mit den Kunden, volle Lager zu leeren und zu beweisen, dass sie sich für ein lebendiges Isny einsetzen. Insgesamt 20 der Isnyer Gewerbetreibenden präsentieren sich und ein ausgewähltes Warenangebot am ersten Samstag im August von 10 bis 16 Uhr an ihren dekorierten Ständen in der Bergtor-, Obertor und der Wassertorstraße. Jedes der Geschäfte bietet den Stadtbummlern ein individuelles Angebot und jede Menge Sonderpreise.

Die beiden Musiker Michael Gärtig und Jörg Holik aus Isny begleiten den samstäglichen Stadtbummel musikalisch. Zwischen 10 und 12 Uhr spielen sie ein kleines Konzert auf dem Marktplatz vor der Stadtbücherei. Geboten werden Cover-Versionen verschiedener Country- und Folk-Nummern. Alle Spenden für die Musiker gehen an die Opfer der Flutkatastrophe.