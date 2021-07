Isnyer Beach-City-Cup

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu hoffentlich hohen Temperaturen an einem schönen Sommertag wird auch in diesem Jahr am Samstag, den 17.07.2021, ab 14.00 Uhr wieder der "Beach-City-Cup" ausgerichtet. Anmelden können sich Zweierteams (Herren, Mixed oder Damen), die in Isny wohnen, arbeiten oder einem Isnyer Verein angehören. Gespielt wird jeweils auf einen Satz à 21 Bälle. Es gelten die aktuellen Beachvolleyballregeln. Ein Team besteht aus 2 Spielern - ohne Ersatzspieler (Auswechslung für das folgende Spiel nur bei Verletzung möglich). Das Turnier ist auf zwölf Teams begrenzt - es entscheidet der Zeitpunkt der Anmeldung.

Pro Team 10,00 € Startgeld.

Anmeldung bei Toni Drescher, Stephanuswerk Isny, 88316 Isny(Tel. 07562/74-1006 oder per e-Mail: a.drescher@ev-heimstiftung.de).