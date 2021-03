Isnyer Bäckerei will auf umweltschonende Alternativen aufmerksam machen

In der „Nachhaltigkeitswoche“ von Montag, 8. März, bis Sonntag, 14. März, verlangt die Bäckerei Mayer in allen Filialen Müllgebühren für den Wegwerf-Becher „to go“ und der „Bienenwachs Brotsack“ kann in allen Filialen und im Onlineshop gekauft werden. Dies teilt die Bäckerei Mayer mit.

Konkret werden in der Aktionswoche Müllgebühren für den Wegwerf-Einwegbecher in Höhhe von 0,15 Euro verlangt. Diese wird die Bäckerei anschließend an den Umweltverein Nabu für das Projekt „Meere ohne Plastik“ spenden. Damit soll auf die umweltschonende Kaffeebecher-Alternative von RECUP aufmerksam gemacht werden.

Handgemachtes Naturprodukt

Ab 8. März gibt’s zudem in allen Filialen einen Bienenwachs Brotsack zu kaufen, den die Bäckerei gemeinsam mit Susann Maurus von „Nature to Nature“ entworfen hat. Das handgemachte Naturprodukt aus dem Allgäu ist demnach idel für die Aufbewahrung von Brot, Kleingebäck und Zopf. Bienenwachs verpackt wasserdicht, lässt den Inhalt aber gleichzeitig atmen. Zudem haben Bienenwachs und Baumharz eine natürliche antibakterielle Wirkung – so bleiben deine Backwaren bis zu sechs Tage haltbar und frisch, teilt die Bäckerei mit.