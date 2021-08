Isnyer Ausstellung „In der Schwebe“ endet am 29. August

Malerei, Zeichnung, Objektkunst und Collagen: Noch bis einschließlich zeigen neun Mitglieder der Isnyer Künstlergruppe arkade ihre Ausstellung mit dem Titel „In der Schwebe“ im Isnyer Espantor. Geöffnet ist die Städtische Galerie im Turm laut Mitteilung von Mittwoch bis Samstag, 15 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Nicole Dinand, Daphne Kerber, Susanne Krämer, Anita Kreck, Elke Matthiesen, Johannes Müller, Michael Ott, Günther Schrade und Anthimos Toupheksis präsentieren Werke, die in einer Zeit entstanden sind, in der alles „in der Schwebe“ war und deren verbindendes Thema das Gefühl oder der Zustand des „in der Schwebe“-Seins ist. Die gestalterischen Techniken und genutzten Materialien seien dabei sehr vielfältig. Dem künstlerischen Entstehungsprozess liege die Verarbeitung und der Umgang mit der Situation der Kulturschaffenden in Zeiten einer Pandemie zugrunde.

Weitere Informationen gibt es online unter www.isny.de/espantor