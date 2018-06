Isnyer Akkordeonisten überzeugen in Bruchsal

In Bruchsal haben sich Anfang Juni mehr als 300 aktive junge Musiker der Jury im Finale des Deutschen Akkordeon-Musikpreises gestellt. Unter ihnen waren auch Schüler des Isnyer Musikstudios App, die laut Mitteilung gute Plätze erzielten. Qualifiziert hatten sie sich über den Landesentscheid, wie auch die Spieler aus anderen Bundesländern, weshalb es in Bruchsal an einem kompletten Wochenende zum Treffen der Besten kam.

Die jungen Akkordeonisten aus Isny und auch aus Leutkirch reisten schon am Vortag an, um sich die Spielstätten anzuschauen. Der Wettbewerb begann am Folgetag bereits um 8.30 Uhr, doch die Allgäuer hatten genügend Zeit, den Empfang der Stadt zu besuchen, Bruchsaler Flair zu genießen und sich die Konkurrenten anzuhören.

Am Samstag sei es dann spannend geworden: Zuerst musizierte das Akkordeonensemble Isny I in der Fußgängerzone, um auch der Bevölkerung sein Können zu zeigen. Dort spielten Katrin Horlacher, Julian-André Dürr, Christoph Kirchmann, Paula Müller und Juliane Pfurrer. Eine Stunde später präsentierten sie ihr Wettbewerbsstück der Jury im Rechenbergsaal des Bürgerzentrums. Das Ensemble habe durch sein harmonisches Zusammenspiel überzeugt und einen hervorragenden 9. Platz erreicht.

Am Nachmittag traten die Duos der Altersgruppe 5 an: Juliane Pfurrer und Paula Müller belegten laut Musikstudio App mit einem gelungenen Auftritt Platz sieben, Katrin Horlacher und Julian-André Dürr erspielten sich mit „kraftvoll vorgetragenen Variationen“ über „Es tanzt ein Bi-Ba Butzemann“ von Fritz Pilsl einen sechsten Platz. Am Abend erfreuten brasilianische Rhythmen der Gruppe „Forró de Ka“ die Wettbewerbsteilnehmer bei lauen Temperaturen im Atrium des Bürgerzentrums.

Am Sonntagmorgen nahm zuerst Giesela Vogel am Solisten-Wettbewerb in der ältesten Altersgruppe teil. Die Jury honorierte ihr mit viel Elan und Temperament vorgetragenes Stück mit einem fünften Platz, den ebenfalls Katrin Horlacher errang. Sie sei durch ihren musikalischen Vortrag aufgefallen. Glückwünsche und Urkunden gab es am Nachmittag bei der Preisverleihung.

Laut Musikstudio App bereiten sich die Spieler inzwischen auf eine Fahrt nach Berlin zum Deutsch-Chinesischen Jugendtreffen vor, bei dem sie an einem Wettbewerb und zwei Konzerten teilnehmen wollen.