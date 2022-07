Isnyer Abiturienten erhalten ihre Zeugnisse

Am Gymnasium Isny haben zahlreiche junge Menschen ihre Abiturzeugnisse sowie Auszeichnungen erhalten. Der Abiball fand, parallel zur Kinderfesteröffnung, in der Iberghalle in Maierhöfen statt.

Die Abiturzeugnisse erhielten laut Mitteilung der Schule: Jens Berger, Timo Bodenmüller, Fabian Buchenberg, Paula Buchholz, Leonie Damer, Frederike Damme, Dennis Dauner, Mirjam Dieng, Jakob Dold, Sarah Dolderer, Lukas Dorner, Esther Eling, Elsa Felle, Julius Fleschhut, Aeneas Frisch, Thadeus Glück, Ina Hagspiel, Annika Haschko, Fynn Hehl, Paula Helmle, Lucas Hengge, Konstantin Herrmann, Johanna Horlacher, Pia Karg, Pius Kögel, Chiara Krämer, Jakob Kräutle, Amelie Kresser, Suzan Kurt, Lennart Marx, Katja Maurus, Jella Metzger, Tamina Michalke, Hanna Möslang, Elena Mühlegg, Henning Osenberg, Mona Piersciecki, Julia Reutlinger, Mira Rimmele, Emilia Rosenthal, Anna Roth, Emely Sautter, Anne Schuler, Antonia Seitz, Anna Seybold, Claudia Sopata, Ronja Steiger, Lenard Stelmach, Eva Sterk, Nico Sterzer, Leonie Sylvestre, Sila Tör, Annika Tschugg, Amelie Unger, Paul Unger, Jana-Marie Weber, Madita Wechsel, Naomi Wiedemann.

Belobigungen für einen Schnitt bis einschließlich 1,8 bekamen: Timo Bodenmüller, Leonie Damer, Aeneas Frisch, Annika Haschko, Paula Helmle, Pius Kögel, Chiara Krämer, Jakob Kräutle, Amelie Kresser, Hanna Möslang, Mira Rimmele, Anna Seybold.

Einen Preis für einen Schnitt bis einschließlich 1,4 erhielten: Esther Eling, Thadeus Glück, Ina Hagspiel, Tamina Michalke, Eva Sterk.

Ein e-fellowsnet-Onlinestipendium ging an: Timo Bodenmüller, Leonie Damer, Esther Eling, Thadeus Glück, Ina Hagspiel, Jakob Kräutle, Amelie Kresser, Tamina Michalke, Eva Sterk.

Preis der NTA Isny für die beste naturwissenschaftliche Leistung: Thadeus Glück; Scheffel-Preis (Fachschaft Deutsch): Eva Sterk; Englisch-Preis des Partnerschaftskomitees: Jakob Kräutle; Französisch-Preis des Partnerschaftskomitees: Naomi Wiedemann; Mathematikpreis: Ina Hagspiel; Preis der Fachschaft Geschichte: Eva Sterk; Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Thadeus Glück; Otto-Dix-Preis: Frederike Damme; Fachschaftspreis Bildende Kunst: Chiara Krämer; Fachschaftspreis Religion: Johanna Horlacher; Dr.-Franz-Immer-Preis: Mira Rimmele; Meldung zur Studienstiftung des deutschen Volkes: Ina Hagspiel, Eva Sterk; Preis der Fachschaft Sport: Jana-Marie Weber; SMV-Preis: Fynn Hehl, Pius Kögel, Leonie Damer.