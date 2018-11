Isny will städtische Kunstsammlung ausstellen

Als Leiterin der Geschäftsstelle des Kulturforums Isny e.V. hat Karin Konrad vor dem Gemeinderat den Jahresbericht vorgetragen. Bürgermeister Rainer Magenreuter und die Gemeinderäte zeigten sich beeindruckt von der kulturellen Arbeit.

Konrad, die auch Leiterin des städtischen Amts für Kultur ist, koordiniert und unterstützt die Zusammenarbeit mit den dem Kulturforum angeschlossenen Arbeitskreisen für „Filmreif“, „Literatur“ und „Heimatpflege“. Außerdem ist sie die Anlaufstelle für die unabhängige Künstlergruppe „arkade“. Der Grundgedanke des Kulturforums widmet sich der kulturellen Teilhabe und dem bürgerschaftlichen Engagements.

Als wichtiges Projekt in 2018 hob sie die vollständige Inventarisierung und Analyse der städtischen Kunstsammlung hervor. Mit Unterstützung einer Kunsthistorikerin wurden sämtliche Objekte katalogisiert, ein Depot eingerichtet und ein Sammlungskonzept erstellt. „Zurzeit sind wir am überlegen, wie die durchaus beeindruckende Sammlung den Isnyern zugänglich gemacht werden kann. Für weitere Ankäufe stehen wir gerne beratend zur Verfügung“, erklärte Konrad.

Aufgaben sind vielschichtig

Auf die Veranstaltungen von 2018 ging Konrad in einem Rückblick ein: Im Januar präsentierte das Kulturforum das beliebte Kindertheater. In der Reihe „Klavierplus“, die im Refektorium des Schlosses stattfindet, betrug die Auslastung 76 Prozent, was einer Steigerung von mehr als 30 Prozent zum Vorjahr entsprach. Die diesjährigen Literaturtage deckten mit sechs Einzelveranstaltungen ein breites Spektrum für Literaturliebhaber ab. In diesem Rahmen wurde im April die „Buchzelle“ aufgestellt. „Wir überlegen derzeit, ob wir sie im kommenden Jahr wieder aufstellen sollen, denn sie wird vermehrt als ‚Müllablageplatz’ verwendet“, war Konrad besorgt.

Das Ausstellungskonzept für die Städtische Galerie im Turm (Espantor) soll laut Konrad Künstlern aus der Region eine Plattform und ein Forum bieten. Um das Profil des Turms als Ausstellungsort zu schärfen, seien Maßnahmen im Bereich der Gestaltung der Druckmedien angegangen worden. Außerdem gebe es nur noch zwei Ausstellungen in der Saison, um mehr Energie und Budget für den einzelnen Künstler einsetzen zu können. In Verhandlungen mit der Stadt ist Konrad wegen der Einschränkung von Besucherzahlen aufgrund von Brandschutzbestimmungen. Es dürften sich maximal 15 Personen gleichzeitig im Turm aufhalten. „Das ist während der Ausstellungszeit kein Problem aber für die beiden Vernissagen kommen deutlich mehr Besucher in den Turm“, erklärt sie. Der engagierte Arbeitskreis „Filmreif“ konnte in 2018 mit der Aufführung von neun besonderen Filmen im Isnyer Kino bisher mehr als 660 Personen erreichen. Im Open-Air-Kino im Innenhof des Schlosses konnten bei bestem Sommerwetter ebenfalls rund 660 Zuschauer bei sechs Filmen unterhalten werden. Im Gedenken an den im Mai verstorbenen Isnyer Schriftsteller Günter Herburger veranstaltete der Arbeitskreis Literatur drei Veranstaltungen, die an das Leben und Werk des Autors erinnerten. Für 2019 kündigte Konrad an, die Veranstaltungsarbeit im Wesentlichen im Rahmen der bekannten Veranstaltungsreihen fortzuführen.

Für jede Fraktion äußerten sich die Gemeinderäte durchweg lobend. Alexander Sochor (CDU) erklärte: „Durch Ihre Kulturarbeit tragen Sie wesentlich zu unserem Wohlbefinden bei.“ Sibylle Lenz (FW) dankte Konrad „für den Blick hinter die Kulissen der Kulturarbeit“ und erklärt: „Sie sind ein Glücksfall für Isny.“ Gabriele Kimmerle (SPD) ist jedes Jahr erneut „begeistert von der Vielfalt des kulturellen Angebots“. Bürgermeister Rainer Magenreuter schloss sich seinen Vorrednern an. Er sei überzeugt, dass sich die Kulturarbeit von Isny sehen lassen könne. „Dafür werden wir über die Region hinaus beneidet.“ Der Vorsitzende des Kulturforums Isny, Paul Rupf-Bolz, bedankte sich für die Mittel, die der Gemeinderat jedes Jahr für die Kulturarbeit in Isny bewillige.