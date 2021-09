Isny war für das Ehepaar Berger ein Glückstreffer

„Wir müssen zur Feier unserer Goldenen Hochzeit kein großes Fest organisieren. Wenn beide Töchter mit ihren Familien da sind mit unseren insgesamt sieben Enkelkindern, dann ist das Glück vollkommen“, so schildern Eckhard und Elise Berger an ihrem Ehrentag ihren Gemütszustand. Und dass der Weg sie vor 40 Jahren nach Isny geführt habe, das könne man als zusätzlichen Glückstreffer bezeichnen.

Weil sich die Bergers in vielfältiger Weise in der städtischen Partnerschaftsarbeit, im Arbeitskreis Umwelt, im Regionalen Energieforum (REFI), im Tafelladen, in der Obdachlosenbetreuung und in der Begleitung psychisch kranker Menschen engagiert haben, war es für Bürgermeister Rainer Magenreuter wohl selbstverständlich, das Ehepaar zu seinem Jubiläum zu besuchen – auch um über die Anfänge der genannten bürgerlichen Engagements aus erster Hand zu erfahren. Das Stadtoberhaupt überbrachte freilich auch die Glückwünsche der Stadt mit Blumen und einem Geschenk, sowie die Urkunde mit Segenswünschen des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Eckhard Berger ist im Januar 1945 in Schlesien geboren, eine Woche vor Beginn der Flucht vor der russischen Armee. Der Vater habe zwar während seines Heimaturlaubs noch die Flucht auf Lastwagen mit vorbereitet, hat aber die Mutter mit dem eine Woche alten Baby Eckhard nicht begleitet. Er sei wohl im Januar 1945 noch überzeugt gewesen, dass der Endsieg kurz bevor stand.

„Da hat meine Mutter was geleistet“, so vermutet der heute 76-jährige Sohn. Wenn man sich klarmache, dass in den ersten Kriegsjahren 15 Millionen Menschen von Umsiedlung und Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa betroffen waren und sie alle im Westen integriert wurden, dann versteht der Geschichtsbewusste in der gegenwärtigen Flüchtlingsdiskussion die panischen Ängste nicht, dass sich 2015 nicht wiederholen dürfe. Die Mutter sei mit ihrem Baby im Sommer 1945 in Niederbayern gelandet, der Vater nach nur kurzer Gefangenschaft nachgekommen.

Aus beruflichen Gründen des Vaters seien sie nach Villingen gezogen, wo Eckhard seine Schulzeit mit dem Abitur abgeschlossen hat, erinnert sich der 76-Jährige. Es folgte nach der Bundeswehr ab 1966 ein Physikstudium in Stuttgart mit gleich anschließenden Jahren zur Promotion.

Elise geborene Kaufmann stammt aus dem Elsass, arbeitete in jenen Jahren beim französischen Kulturinstitut in Stuttgart. Eine Freundin habe sie in den Pferdestall, einem Tanzlokal in der Innenstadt, mitgeschleppt, obwohl sie gar keine Lust dazu hatte. Eckhart habe abends noch eine Entspannungsrunde in der Stadt gemacht, geriet mehr zufällig in diese Tanzbar und nahm die französisch sprechende Stimme einer hübschen jungen Frau wahr. Er habe sich dann bemüht, sie zum Tanz einzuladen. „Nun ja, das war halt der Anfang – und es war gut so, das ,Feuerle’ brennt bis heute.“ 1971 haben sie in einer evangelischen Kirche in Stuttgart geheiratet. Ab 1974 habe er in der freien Wirtschaft gearbeitet, in Stuttgart und Nürnberg.

1980 hat sich, auch wieder durch Zufall, die Gelegenheit ergeben, als Lehrer und Dozent an die naturwissenschaftliche Akademie (NTA) nach Isny zu wechseln. Dieser Schritt sei für beide in jeder Hinsicht ein Glückstreffer gewesen. „Sieben Jahre haben wir uns sehnlich eigene Kinder gewünscht, und dann ist sie geboren, unsere Beatrice, wie ein ganz großes Himmelsgeschenk, zwei Jahre später ist Annette geboren, nochmal ein Wunder der Schöpfung“, so erzählt Elise Berger. Aber auf die sieben Enkelkinder seien sie genauso stolz und dankbar.

Von 1980 bis 2010 lehrte Professor Berger in guter Zusammenarbeit mit Direktor Willy Dilger an der NTA und anschließend bis 2018 als Gastdozent. In der Nachfolge von Emil Thurner engagierte sich Berger über 24 Jahre lang im städtischen Partnerschaftsverein Gravenchon als Vorsitzender. Von seinen beruflichen Voraussetzungen sei es für ihn naheliegend gewesen, sich im Arbeitskreis Umwelt und ab Anfang der 1990er-Jahre auch in die Isnyer Energiewende einzubringen.

„2001 haben wir als Isnyer Solarstrom GbR die erste große Photovoltaikanlage auf den Lukas-Reute-Hof gesetzt.“ Das sei der Beginn einer Arbeitsgruppe (REFI) gewesen, die Bürger und Firmen informiert und motiviert, sich auf den Energieumbau einzulassen durch Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Später kam die Elektromobilität und die Ladeinfrastruktur dazu.

Elise Berger hat sich weniger auf dem Feld der Isnyer Energiepolitik eingesetzt, dafür umso mehr in sozialer Hinsicht. Im Tafelladen, in der Obdachlosenbetreuung und im Verein Arkade, der sich für die Betreuung und Begleitung psychisch kranker Menschen einsetzt. Durch diese Engagements – auch durch die Angebote des DAV, sei man bald heimisch geworden. „Isny ist seit über 40 Jahre ein Glückstreffer geblieben.“