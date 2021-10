Isny von seinen besten Seiten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Isny Aktiv e.V. und das Büro für Stadtmarketing der Isny Marketing GmbH bedanken sich bei allen Beteiligten der Aktionsreihe „Samstags in Isny“. Drei Monate lang war in Isny an jedem Samstag was geboten. Beim Händlerflohmarkt präsentierten sich Isnyer Geschäfte auf außergewöhnliche Weise vor den Ladentüren. Isnyer Lokale luden zu Spezialitäten im Quartier und bewirteten bei Musik und einem gemeinsamen Motto. An den Vereinssamstagen sorgten der TC Isny, der WSV Isny, die Handballer des TV Isny, der FC Isny, die Isnyer Ortsgruppe des DRK und die Aktion STADTRADELN gemeinsam mit dem ADFC Isny für sportliche und interaktive Unterhaltung und ließen das Gemeinschaftsgefühl aufleben. Dazu lockte das Flohmärktle drei Mal in die Wassertorstraße.

„Die Innenstadt hat sich von ihren besten Seiten präsentiert und jeden Samstag einen guten Grund für einen Besuch geboten“, meint Katrin Mechler ein wenig stolz. Geplant war der Start für Mai, wegen Corona konnte die erste Aktion aber erst am 26. Juni 2021 stattfinden. Das wichtigste Ziel: die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern.

Und es scheint gelungen: „Die Resonanz von Besuchern, Geschäftsinhabern, Lokalbetreibern und Vereinen war sehr gut“, erklärt Mechler. Möglich sei das jedoch nur durch die Beteiligung genau jener Geschäfte, Lokale, Vereine und Bürger gewesen. Allen beteiligten Händlern und Gastronomen und deren Teams gelte der Dank, genau wie Vereinsmitgliedern, Musikern, den Teilnehmern der Flohmärkte und deren Organisatorin Sabrina Hail. „Samstags in Isny war dazu gedacht, coronabedingte Umsatzverluste auszugleichen, entwickelt hat es sich zu einer Aktionsreihe, die vom Engagement der Beteiligten erzählte und davon lebte“, betont Lucas Becher, Isny Aktiv Vorstandsvorsitzender.

Finanziert wurde die Reihe von der Stadtverwaltung, aus den Mitteln des vom Gemeinderat im Februar beschlossenen, 35.000 Euro umfassenden Hilfspakets für die Innenstadt. Isny Aktiv hatte sich zu Anfang des Jahres massiv dafür eingesetzt.

Auch Bettina Güttinger, die trotz vieler Auflagen den Töpfermarkt am ersten Augustwochenende organisiert hatte, gelte der Dank: „Die Innenstadt war außerordentlich gut besucht“, erinnert sich Mechler und darüber hätten sich die ansässigen Gewerbetreibenden ganz besonders gefreut, denn parallel fand der zweite Händlerflohmarkt statt.