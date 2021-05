Isny VHS macht wieder Angebote für Familien

Die Volkshochschule Isny bietet wieder Online-Veranstaltungen zum Erwerb der FF-Karte an.

Termine für themenbezogenen Veranstaltungen, um die FF-Karte zu verlängern, sind: Donnerstag, 10. Juni, 19.30 Uhr, „Sexuelle Gewalt im Netz“; Mittwoch, 23. Juni, 19.30 Uhr, „Wer, Wie, Was – Essen macht Spaß“; Dienstag, 29. Juni, 19.15 Uhr, „Mediennutzung in der frühen Kindheit und Dienstag 20. Juli, 19.15 Uhr „Smartphones, Tablets, Apps“. Einzelne Veranstaltungen wurden in Zusammenarbeit mit dem Verein Kinder- und Jugendarbeit Isny und dem deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Isny realisiert.

Die offene Kunstwerkstatt für Kinder kann wie folgt starten: ab Mittwoch, 16. Juni von 15 bis 16.30 Uhr im Jugend-Cafè der Alten Gerbe. Insgesamt sind es bis zu den großen Ferien dann sieben Termine bei denen Kinder von sechs bis zehn Jahren als kleine Künstler regelmäßig an eigenen Projekten mit Ton und Farben arbeiten. Spielerisches ausprobieren in einem wertfreien Raum. Die Kinder können ihrer Phantasie und ihrer Gestaltungskraft freien Lauf lassen.

Für Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren gibt es die Möglichkeit (insgesamt sieben Termine), ab Dienstag, 15. Juni jeweils von 17 bis 19 Uhr im Jugendzentrum (Teestube) sich eine Leinwand selbst zu bauen und darauf die eigene Welt zu erschaffen. Keine Bewertung, kein Muss, der Teilnehmer bestimmt, was auf seiner Leinwand entsteht.

Diese beiden Angebote werden im Rahmen des Projekts „Demokratie leben“ gefördert.

Bei allen Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Die Zugangsdaten für die online-Angebote werden kurz vor der Veranstaltung zugesandt. Auch Grundkurs zum Erwerb der FF-Karte sind auf Nachfrage möglich.

Für alle Veranstaltungen in Präsenz gelten die Corona-Verordnungen. Zutritt nur mit medizinischer Maske (FFP-Standard), negativem Coronatest. Wir nutzen auch die Luca-App zur Nachverfolgung.