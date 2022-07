Isny und Notre-Dame-de-Gravenchon feiern dieses Wochenende „Goldene Hochzeit“

Die Freunde und Unterstützer der 1972 beschlossenen Partnerschaft zwischen der französischen Stadt Notre-Dame-de-Gravenchon in der Normandie und Isny begehen in den Tagen des Kinderfestes 2022 in Isny das 50-jährige Bestehen ihrer Verbindung – und blicken zurück. Die aktuellen Isnyer Vorsitzenden, Johanna Seitz, Katarina Schrade und Martin Schmidt, laden zu einem Jubiläumsprogramm ein.

Schon am gestrigen Freitag gab es einen Empfang der französischen Gäste in der NTA-Mensa, diesen Samstag steht ein Festakt im Rathaus mit geschichtlichem Rückblick an, danach ein Festabend mit geladenen Gästen, Menü und Musik im Dorfgemeinschaftshaus in Großholzleute.

Die Bürgermeister Hubert Benk und François Deveaud mit Emil Thurner (von links) beim 40. Jahrestag 2012. (Foto: Barbara Rau)

Elisabeth Romer, Hubert Benk und Eckhard Berger blicken zurück

Aus Anlass des „goldenen“ Jubiläums blicken Hubert Benk, Isnyer Bürgermeister bei der Besiegelung der Städtefreundschaft, Eckhard Berger, ehemaliger Vorsitzender des hiesigen Partnerschaftskomitees von 1983 bis 2017, und die hochbetagte Elisabeth Romer, Französisch- und Geschichtslehrerin am Isnyer Gymnasium, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ zurück.

Alle drei sind der Überzeugung: Die Zeit nach zwei Weltkriegen war reif für Verständigung beider Länder auf menschlicher Ebene, für ein intensives Kennenlernen, für Räume freundschaftlicher Begegnung, für Beziehungen, die Fremdheit überwinden.

Krieg überwinden, Brücken bauen

Der 93-jährigen Romer sind die Erfahrungen des Krieges bis heute präsent: „In einer nazifeindlichen Familie aufgewachsen, hatten wir Kinder furchtbare Angst vor dem, was kommt, in der Schule indoktriniert vom Nazismus und vom Judenhass – und dann war er Realität, der Krieg, das Unvernünftigste und Dümmste auf der Welt.“ Folgen seien die Gefallenen gewesen, in der Verwandtschaft und im Dorf. Auf dem Hof der Eltern hätten kriegsgefangene französische Soldaten arbeiten müssen. Die Zeit danach sei reif gewesen, Bücken der Verständigung zu bauen – und zur Aufklärung darüber, was Krieg bedeutet.

Jahre des Schüleraustauschs des Gymnasiums in Immenstadt mit einer Schule in Lillebonne in der Normandie seien in den 1960er-Jahren selbstverständlich gewesen. Die Schule im benachbarten Gravenchon sei davon angesteckt worden und habe einen Vertreter zu ihr, der Isnyer Französischlehrerin geschickt, um das hiesige Interesse zu erkunden, erinnert sich Romer.

Erste Schüleraustausche schon Ende der 1960er-Jahre

Sie sei daraufhin nach Gravenchon gefahren und habe dort Gastfreundschaft und großes Interesse an einer Städtepartnerschaft erlebt. Sie habe andere Lehrer im Allgäu mit ins Boot geholt, und schon ab Ende der 1960er-Jahre Isnyer Schüleraustausche organisiert – und nach ihrer Rückkehr jeweils auch Bürgermeister Hubert Benk und den Gemeinderat informiert.

Mit diesem Hintergrund der „bitter nötigen Völkerverständigung“ sei Benk im September 1971 nach Gravenchon gereist, um mit den dortigen Amtsträgern den Rahmen einer Partnerschaft auszuloten. Der Altbürgermeister berichtet selbst, dass er in Frankreich tiefe emotionale Verwundungen, die der Krieg hinterlassen hatte, gespürt habe, jedoch auch allergrößtes Interesse an einer dauerhaften Beziehung. Diese sei 1972 in Gravenchon besiegelt und ein Jahr später feierlich in Isny bestätigt worden.

Die Festrede von Bürgermeister François Deveaud

Bürgermeister François Deveaud sagte damals in seiner Festrede: „Diese Feier ist Ergebnis einer langen Annäherung, Frucht beharrlicher Arbeit einiger Männer und Frauen, die seit einigen Jahren davon überzeugt sind, dass die Annäherung fruchtbar sein wird für das Verständnis unserer beiden Völker. Wir haben den Wunsch, die Länder um uns herum näher kennenzulernen. Unsere Jugend will hinaus in die Welt. Verständigung unter den Völkern ist der Weg in die Zukunft unseres Kontinents, für den Frieden in der Welt. Wir müssen alles tun, um ihn zu fördern. Grausame Kriege haben unsere Länder zerstört, unzähliges Blut ist geflossen, widernatürlicher Hass wurde gesät. Jetzt ist es Zeit, nicht nur für einige Tage im Hotel auf einer Urlaubsreise, sondern fürs Kennenlernen auf einer tieferen Ebene. Gemeinsam wohnen im Haus mit Familie und den Kindern, um mit der anderen Lebensart vertraut zu werden.“

Elisabeth Romer erinnert sich, dass Emil Thurner, der Leiter des Isnyer Postamtes und gut französisch sprechend, auch Feuer gefangen habe für die Städtepartnerschaft und deshalb ab offizieller Unterzeichnung und bis 1983 den Vorsitz des Isnyer Partnerschaftskomitees übernommen habe.

Die Komitee-Vorsitzenden Emil Thurner und Eckhard Berger

Er und nachfolgend Eckhard Berger bis 2017 führten akribisch Buch über die Begegnungen über Ländergrenzen hinweg. Sie sammelten Protokolle und Zeitungsberichte über die Begegnungen von Vereinen, der Musikkapellen und Chöre, zu Empfängen und vielen Besonderheiten privater Kontakte, sogar einer Eheschließung.

Die Überschriften des Partnerschafts-Nachlasses zeugen vom Wert gelebter Freundschaft und Völkerverständigung: „Partnerschaft über Grenzen hinweg.“ – „Musik ist Mittel der Völkerverständigung.“ – „Reich an Freundschaften und schönen Erlebnissen zurückgekehrt.“ – „Freundschaft vertieft.“ – „Mehr Fisch essen und besseren Rotwein trinken.“ – „Emil Thurner und Eckhard Berger Ehrenbürger von Gravenchon.“ Beim 20-jährigen Jubiläum mahnte Bürgermeister Manfred Behrning: „Partnerschaft darf nicht Sache eines engen Zirkels werden.“

Alte Freundschaftsfäden neu knüpfen

Elisabeth Romer ist trotz ihres hohen Alters immer noch nah dran, wenn sie sagt, dass die Aktiven alt geworden oder längst verstorben seien, Gravenchon geografisch weit weg und die Partnerschaft somit auch schwer zu pflegen sei.

Die aktive Freundschaft habe ihre ursprüngliche Absicht erfüllt. Sie persönlich spüre einen gewissen „Schrumpfungsprozess“ in den Beziehungen, sie frage sich nach der Zukunft. Doch dieses Wochenende werden hoffentlich alte Fäden neu geknüpft.