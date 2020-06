Isny und Argenbühl suchen Gärtner mit grünem Daumen

Kreativität und Leidenschaft machen die Allgäuer Gärten zu dem, was sie sind: duftende, farbenfrohe und summende Orte, die Wohlfühl-Atmosphäre versprechen. Auch in diesem Jahr soll es wieder eine Blumenschau geben, heißt es in einer Mitteilung.

„In diesem besonderen Jahr war die Arbeit im Grünen für viele ein willkommener Ausgleich und die Zeit zu Hause wurde von vielen Gärtnern dazu genutzt, den Garten zu verschönern“ wird Antje Böse vom Gästeamt Argenbühl zitiert. Den Verantwortlichen in Isny und Argenbühl sei wichtig, dass die Blumenschau trotz der Corona-Pandemie stattfindet. Die Veranstaltung wird als Dank für die Arbeit der Gartenbesitzer organisiert. Dabei geht es weniger um einen Wettbewerb, sondern darum, Ideen zu präsentieren, sich inspirieren zu lassen und um den Austausch mit anderen Gartenliebhabern.

Teilnehmer erhalten ein Dankeschön, für Kinder gibt es eine kleine Überraschung. Interessierte Blumenliebhaber können sich bis Freitag, 3. Juli, beim Büro für Tourismus Isny, Telefon 07562/975630, E-Mail: info@isny-tourismus.de, anmelden. Gottfried Bischofberger fotografiert zwischen dem 20. und 31. Juli die Gärten und Balkone der Teilnehmer.