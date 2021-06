Isny tritt in die Pedale

Bereits zum dritten Mal nimmt Isny an der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnis teil. Heuer wird vom 12. Juni bis 2. Juli in Isny wie im ganzen Landkreis Ravensburg erneut um die Wette geradelt, wie die Stadt mitteilt. Den Auftakt bildet eine Schnitzeljagd am ersten Wochenende, der Start- und Fotopunkt ist in Isny auf dem Marktplatz.

Alle Personen, die in Isny wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, sind dazu eingeladen, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und diese anschließend im Online-Kalender oder per Stadtradeln-App einzutragen. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, beim Ausflug ins Grüne – jeder geradelte Kilometer zählt. Schulklassen, Vereine, Unternehmen oder auch Familien und Privatpersonen können sich kostenfrei registrieren, ein eigenes Team gründen oder einem bereits bestehenden Team beitreten.

Zum Auftakt des Stadtradeln 2021 findet am Wochenende 12. und 13. Juni eine Schnitzeljagd auf dem Fahrrad statt. „Radlerinnen und Radler können an beiden Tagen auf individuellen und selbstgeplanten Radtouren Kilometer für ihren Online-Kalender sammeln und dabei die gekennzeichneten Fahrrad-Schnitzeljagd-Stationen besuchen. Start- und Fotopunkt ist in Isny auf dem Marktplatz bei Gasthof Hirsch/Hello my deer“, erklärt Koordinatorin Hellen Maus.

Wer im Verlauf der Schnitzeljagd jeweils an drei verschiedenen Fotopunkten ein Foto von seinem Fahrrad im Vordergrund aufgenommen hat, kann durch die Einsendung der Fotos an k.dold@rv.de am Landkreis-Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück einen von fünf Gutscheinen eines lokalen Fahrradgeschäfts gewinnen. Voraussetzung dafür ist die aktive Teilnahme am Stadtradeln.

Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es neben der Freude am Fahrradfahren vor allem darum, 21 Tage lange möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Im Rahmen der Initiative RadKultur fördert das Land die Teilnahme des Landkreises und seiner kreisangehörigen Kommunen. Radlerinnen und Radler, die sich direkt für ihre Stadt oder Gemeinde anmelden, sammeln automatisch auch Kilometer für den Landkreis.