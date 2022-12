Isny sucht speziellen Stadtbaumeister

Die Stadt Isny stellt sich in der Führungsebene des Rathauses breiter auf. Wie Bürgermeister Rainer Magenreuter in der Gemeinderatssitzung mitteilte, wird es künftig einen weiteren Fachbereich geben. Zudem wird ein neuer Bauamtsleiter gesucht, weil Katharina Haug eine neue Stabsstelle für Wirtschaft und Digitalisierung übernimmt.

Die bisherige Bauamtsleiterin Katharina Haug wechselt innerhalb des Rathauses auf eine Stabstelle, die direkt dem Bürgermeister zugeordnet ist. (Foto: Tobias Schumacher)

Dass Bauamtsleiter Claus Fehr über Jahrzehnte ein absolutes Schwergewicht im Rathaus Isny darstellte, war zwar schon lange klar, bevor er im Frühjahr 2021 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Nach Fehrs Ausscheiden aber wurde noch einmal überdeutlich sichtbar, was er allein an Verantwortung trug. Eineinhalb Jahre später reagiert die Stadt nun auf die neuen Umstände. Der bisherige Fachbereich III, „Bauen, Immobilien und Wirtschaft“ ist nach Angaben der Stadtverwaltung umstrukturiert worden. „Aufgrund der stetig zunehmenden Aufgabenfülle“, hieß es in einer Mitteilung, werde der Fachbereich aufgeteilt, in III (Stadtbauamt) und IV (Gebäude- und Flächenmanagement).

Neuer Fachbereich für Liegenschaften

Andrea Pezold, die schon bisher für Liegenschaften zuständig war, übernehme demnach die Leitung des neuen Fachbereichs IV. Katharina Haug, die bisherige Leiterin des Fachbereichs III, bekleide künftig die Stabsstelle Wirtschaft und Digitalisierung, die direkt dem Bürgermeister unterstellt ist. Damit wolle die Stadt Isny „diesen Bereich in der derzeitigen herausfordernden Situation für die Unternehmen stärker gewichten“. Für den künftigen Fachbereich III sucht die Stadt einen Stadtbaumeister, „um zusätzliche baufachliche und planerische Kenntnisse in der Führungsebene zu haben“. Magenreuter verdeutlicht, dass es idealerweise einer mit speziellen Fähigkeiten sein sollte: ein Architekt.

Zwei Langzeiterkrankte

„Eine heftige Zeit“ seien vor allem die vergangenen Monate gewesen, erklärt Magenreuter. Sowohl Haug als auch ihre Stellvertreterin Diana Hanser fielen lange erkrankt aus. Für diejenigen, die das auffangen mussten, sei es eine „Riesenherausforderung“ gewesen, sagt der Bürgermeister. Unabhängig vom Ausfall der beiden wichtigen Kräfte sei schon länger diskutiert worden, den Fachbereich III, also das klassische Bauamt, aufzuteilen.

In diversen Dienstrunden sei immer wiederzusehen gewesen, dass sich gut und gerne die Hälfte aller Themen in diesem Fachbereich abspielen. „Die Aufteilung hat nicht gepasst“, stellte nicht nur Magenreuter fest. Als die Stadtverwaltung mit dieser Erkenntnis auf den Gemeinderat zukam, habe dort „Konsens“ über die notwendige Aufteilung geherrscht, sagt der Bürgermeister.