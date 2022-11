Isny stehen magere Jahre bevor

Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter hat bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2023 kein Blatt vor den Mund genommen. Die Stadt stehe vor sehr großen Herausforderungen und sollte sich deshalb auf ihre Pflichtaufgaben konzentrieren.

Wir müssen sparen, machte Magenreuter deutlich.

Dass Rainer Magenreuter aus der Bibel zitiert, um eine Aussage zu unterstreichen, kommt selten vor. Am Montagabend nun sah der Bürgermeister genau den richtigen Moment dafür gekommen. Isny habe fette Jahre hinter sich, jetzt stünden aber magere bevor. Den Grund dafür lieferte er gleich mit und spannte den großen Bogen. „Wir sind mit sieben Krisen beschäftigt“, sagte Magenreuter und zählte auf: Krieg in Europa, Klimawandel, Corona, Energie, Inflation, Wirtschaft und Flüchtlinge. „Und in diesen großen Herausforderungen haben wir die Aufgabe, einen Haushalt aufzustellen“, kam er am Ende der Aufzählung nach Isny zurück.

Große Projekte sind auf dem Weg

Für das Jahr 2023 gelte: keine großen Wünsche, keine neuen Projekte. Er schlage das vor, obwohl es Stimmen gebe, die rieten, sich in einer Krise antizyklisch zu verhalten, also gerade jetzt zu investieren. In Isny sei es aber immerhin so, dass große Vorhaben – wie etwa das Schulzentrum, die Innenstadtentwicklung oder diverse Baugebiete – bereits auf dem Weg und teilweise schon fast abgeschlossen seien.

Vor diesem Hintergrund blickte er in die Runde und bat den Gemeinderat und die Zuhörer: „Ich denke, dass Sie alle Verständnis haben, dass wir keine Möglichkeit haben, eine Kür zu bezahlen.“ Vermutlich werde das noch Jahre so bleiben, fügte Magenreuter hinzu. Das Wort „Steuererhöhungen“ werde er im Laufe der Haushaltsberatungen übrigens nur einmal in den Mund nehmen. „Da waren Herr Sing und ich uns sofort einig. Das können wir niemandem zumuten“, verwies Magenreuter auf die Vorberatungen mit seinem Kämmerer.

Apropos Vorberatungen: Der Haushalt werde „mit heißer Nadel gestrickt“, viele Gespräche liefen noch, es werde natürlich über Einsparungen diskutiert, sagte Magenreuter. Ein Dorn im Auge ist ihm die drohende Erhöhung der Kreisumlage, er hoffe, dass diese geringer ausfalle, als geplant.

Steuereinnahmen gehen zurück

Was den Haushalt so sehr belastet, verdeutlichten anschließend Kämmerer Werner Sing und sein Stellvertreter Andreas Mayer. „Wir gehen 2023 von einem Rückgang bei den Steuereinnahmen aus“, sagte Sinn und verwies dabei auf den Bundestrend. Es sei nur noch mit acht Millionen Euro zu rechnen, gegenüber elf Millionen Euro im laufenden Jahr. Für 2024 sehe die Prognose allerdings so aus, dass das Niveau von 2022 wieder erreicht werden könnte. Es seien leider keine großen Konjunkturpakete in Sicht, die den zu erwartenden Einbruch im kommenden Jahr abfedern könnten.

„Wir müssen selber schauen“, machte Sing klar. An Erträgen seien 42,5 Millionen Euro eingeplant, die zu erwartenden Ausgaben stünden bei 44,3 Millionen Euro, nannte Mayer die wichtigsten Eckdaten. An neuen Krediten sollten etwas mehr als elf Millionen Euro aufgenommen werden, überwiegend für die Bereiche Schule und Kindergarten. „Wir müssen uns auf die Pflichtaufgaben fokussieren“, unterstrich Mayer Magenreuters Aussage.

Haushalt wird im Januar verabschiedet

Schon am Donnerstag, 1. Dezember, soll sich der Arbeitskreis Haushalt zu ersten Beratungen treffen. „Wir bieten den Fraktionen gerne an, zu den Diskussionen dazuzukommen“, sagte Magenreuter. Vor Weihnachten, wie sonst in Isny üblich, verabschiedet werden wird der Haushalt allerdings nicht. Erst am 16. Januar sollen die Ortschaften über den Entwurf informiert werden, der Beschluss im Gemeinderat und die mittelfristige Finanzplanung sind dann für den 23. Januar – also die erste Sitzung nach der Weihnachtspause – vorgesehen. „Ich wünsche gute Beratungen“, sagte Magenreuter zum Abschluss des Tagesordnungspunkts. Richtig zuversichtlich und optimistisch klang er dabei nicht.