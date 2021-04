Isny radelt wieder fürs Klima

Seit 2008 treten Bürger und Kommunalpolitiker für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Isny ist vom Wochenende, 12. und 13. Juni, bis zum Wochenende, 3. und 4. Juli, mit von der Partie. Start- und Schlusstag stehen noch nicht final fest. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor.

In diesem Zeitraum können alle, die in Isny leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter stadtradeln.de/isny. Es können eigene „Stadtradeln“-Teams in der Familie, im Freundeskreis oder unter Kollegen gegründet werden, es besteht aber auch die Möglichkeit, dem offenen Team Isny beizutreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Natürlich sollten die Radelnden dann so oft wie möglich das Fahrrad nutzen.

Motivation für den Umstieg

„Ich bin zuversichtlich, dass auch dieses Jahr wieder so viele während dem ,Stadtradeln’ das Fahrrad nutzen und Kilometer sammeln wie letztes Jahr oder sogar noch mehr. Vor allem aber hoffe ich, dass nicht nur während des Kampagnenzeitraums viel geradelt wird, sondern dauerhaft“, ruft Bürgermeister Rainer Magenreuter zum Mitmachen auf. „Beim Wettbewerb ,Stadtradeln’ geht es zum einen um Spaß am Fahrradfahren mit dem gegenseitigen Anspornen, aber vor allem auch darum, für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu motivieren und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“

Hohes Einsparpotenzial

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der innerörtliche Verkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden. Isny will mit der Teilnahme am „Stadtradeln“ aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung setzen.