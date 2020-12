Isny-Punkte werden eingesammelt

Die Isny-Punkte werden von Montag, 14. Dezember, bis Mittwoch, 16. Dezember, aus den Sammelboxen entgegengenommen, das teilt das Stadtmarketing jetzt mit. Die Boxen von Isny Aktiv seien in vielen Isnyer Betrieben aufgestellt und würden bares Geld für die Vereine bergen.

In den zahlreichen Ausgabestellen von Isny-Punkten erhielten Kunden für einen Einkauf ab zehn Euro 10 Isny-Punkte. Je weitere fünf Euro Einkaufswert gebe es weitere fünf Punkte. Mit den gesammelten Isny-Punkte könne wiederum in den Einlösestellen gezahlt werden. Die Punkte könnten jedoch auch in die Sammelboxen der Vereine geworfen und somit gespendet werden. Auch Vereinsmitglieder könnten ihren Verein dadurch unterstützen.

Die Vereine sollten nun ihre Boxen leeren, die gesammelten Isny-Punkte auszählen und zusammen mit dem Formblatt, auf dem die aktuelle Kontoverbindung eingetragen werden müsse, einreichen. Annahmestelle ist die Isny-Info im Hallgebäude.

Isny Aktiv e.V. schreibe den Vereinen den Gegenwert der Isny-Punkte in Euro gut. „Das Isny-Punkt-System ist ein Beitrag zur Vereinsförderung in Isny“, erklärt Katrin Mechler, Leiterin der Geschäftsstelle des Stadtmarketingvereins. Vereine, die ihre Isny-Punkte korrekt sortiert und gebündelt abgeben würden, erhielten als Dankeschön 1000 Punkte extra. Als besondere Belohnung fürs fleißige Sammeln erhielten die drei Vereine mit den meisten Punkten zusätzlich eine Bonuszahlung von Isny Aktiv. Der Verein mit den meisten Punkten erhalte 1500 Punkte extra, der zweitplatzierte Verein 1000 Punkte und der drittplatzierte 500 Punkte.