Isny-Punkte der Vereine sind für 2020 ausgezählt

Zahlreiche Isnyer Vereine sammeln Isny-Punkte zur Aufbesserung ihrer Vereinskassen. Seit dem Jahr 2008 unterstützt das Kundenbindungsinstrument, welches der Verein „Isny Aktiv“ zur Förderung des lokalen Handels etabliert hat, das Vereinsleben in Isny. Vereinsmitglieder sammeln beim Einkaufen ihre Isny-Punkte und reichen sie am Ende des Jahres ein. Unterstützt werden sie von Kunden, die wiederum ihre Isny-Punkte den Vereinen spenden. Im vergangenen Jahr war die Spendenbereitschaft trotz der Corona-Krise außerordentlich hoch, heißt es in einer Pressemitteilung.

Isny-Punkte sind in zahlreichen örtlichen Geschäften zu bekommen. Für einen Einkauf ab zehn Euro erhalten Kunden als Dankeschön die Punktekärtchen. Diese können in den Einlösestellen wieder ausgegeben werden. Die Isny-Punkte können jedoch auch in die Sammelboxen der Vereine geworfen werden, die in zahlreichen Geschäften aufgestellt sind. „Mit dem Aufstellen der Sammelboxen unterstützt der Isnyer Handel die Vereine, da Kunden ihre Punkte direkt den Vereinen spenden können“, erklärt Katrin Mechler, Leiterin des Büros für Stadtmarketing und der Geschäftsstelle Isny Aktiv.

Gestaffelter Boni für drei Vereine

Am Ende jedes Jahres reichen die Vereine ihre gesammelten Isny-Punkte bei Isny Aktiv ein und erhalten den Gegenwert in Euro gutgeschrieben. Mit gestaffelten Boni für die drei Vereine, die übers Jahr die meisten Isny-Punkte gesammelt haben, erhöht der Stadtmarketingverein den Anreiz, die Isnyer Geschäfte und Lokale zu bevorzugen, dort Isny-Punkte zu sammeln und sie dem Verein der Wahl zukommen zu lassen. Trotz mehrerer Wochen Lockdown und der zahlreichen Einschränkungen infolge der Corona-Krise sei 2020 ein erfolgreiches Jahr in Sachen Spendensammlung für die Vereine gewesen. „Wir finden es großartig, dass insgesamt, trotz Corona, nur geringfügig weniger Punkte zusammenkamen als 2019“, freut sich Mechler laut Mitteilung.

Insgesamt 20 Vereine aus Isny, Argenbühl und Maierhöfen dürfen sich über ihre aufgestockten Vereinskassen freuen. Zu den eingereichten Sammelboxen kämen einige überraschende Finanzspritzen dazu. Viele Isny-Punkte wurden 2020 direkt von Isnyer Kunden bei Isny Aktiv abgegeben und für einen bestimmten Verein gespendet. Über eine Überraschung dürfen sich deswegen unter anderem der Tafelladen, Sportvereine wie der WSV und der FC Isny sowie der Kinderschutzbund freuen.

Insgesamt 383 360 Isny-Punkte

Insgesamt kamen laut „Isny Aktiv“ 383 360 Isny-Punkte zusammen und damit nur knapp 15 000 weniger als im Vorjahr. Auf Platz eins lag, wie schon 2020, mit 90 870 Isny-Punkten der Kapellenverein St. Rochus aus Schweinebach (Gemeinde Maierhöfen). Als bestplatzierter Verein erhalten sie zusätzlich 1500 Punkte von Isny Aktiv. Als Zweitplatzierter ist der Isnyer Tafelladen mit 77 140 Isny-Punkten aus dem Vorjahr herausgegangen und habe dabei sogar 20 000 Punkte mehr erhalten. Der Tafelladen erhält zusätzlich 1000 Punkte. Mit 47 920 gesammelten Isny-Punkten erreicht der Tierschutzverein Isny Rang drei. Als Drittplatzierter erhält er 500 Punkte zusätzlich.

Alle Vereine sind von „Isny Aktiv“ informiert worden. Sie bedanken sich bei den fleißigen Sammlern. Der Gesamtwert der gesammelten Punkte beträgt 3833, 60 Euro. Hinzu kommen die Bonuszahlungen in Höhe von 230 Euro von „Isny Aktiv“ und den im Stadtmarketingverein organisierten Einzelhändlern und Gastronomen.