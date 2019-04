Isny Opernfestival präsentiert „Der Vetter aus Dingsda“

Das Isny Opernfestival präsentiert am Samstag, 13. April, ab 19 Uhr im Kurhaus am Park in Isny die Operette „Vetter aus Dingsda“ von Eduard Künneke. „Die Inszenierung ist reich an eingängigen, beliebten Gesangstiteln“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Operette wird von dem Isny Opernfestivals Ensemble auf die Bühne gebracht.

Das Ensemble des Isny Opernfestivals lässt mit jungen Stimmen und sensiblen Instrumentalisten die Geschichte rundum die reiche Erbin Julia lebendig werden, so die Mitteilung weiter. Zum Inhalt: Die junge Erbin Julia lebt in Vormundschaft von Onkel Josef und Tante Wilhelmine sowie Herrn von Wildenhagen. Sehnsüchtig fiebert sie auf ihre Volljährigkeit hin, um der Vormundschaft zu entkommen, die sie als unerträglich erlebt. Sie hofft auf die baldige Rückkehr ihres Vetters Roderich, der vor sieben Jahren nach „Dingsda“ in Ostasien abreiste. Damals hatte sie ihm ewige Treue geschworen. Doch ihre Vormünder haben ganz eigene Heiratspläne – mit Hintergedanken. Um an das Geld der Erbin zu gelangen, wollen sie sie mit eigenen Verwandten – Neffen und Söhnen - verheiraten. Doch Julia träumt von Roderich. Am Abend ihrer Volljährigkeit steht ein Fremder vor dem Schloss, er stellt sich mit dem Lied „Ich bin nur ein armer Wandergesell“ vor. Julia lädt ihn ein, im Schloss zu übernachten. Ein Verwirrspiel der Gefühle nimmt seinen Anfang.

Die Gesangspartien übernehmen die drei Sopranistinnen Verena Barth, Nora Paunescu und Elas Kodeda, darüber hinaus der Tenor Stefan Hör und die Bariton Andreas Truong, Mathieu Lanniel und Serguei Afonin. Auch im Instrumentalensemble finden sich bekannte Namen aus früheren Isny Operninszenierungen wieder, heißt es in der Mitteilung. Fanny Mas übernimmt den Part der Flöte, Jure Robek den der Klarinette, Robert Oros den des Fagotts. Das Bühnenbild gestaltet die Leutkircher Künstlerin Ilona Amann.

Karten für die Operette gibt es im Büro für Tourismus, der Isny Marketing unter der Telefonnummer 07562 / 975630, per E-Mail info@isny-tourismus.de sowie in der IGEL-Buchhandlung in Isny.