Isny Oper: Kinder erleben beim Mitmachkonzert den „Hummelflug“ live

Beim Mitmachkonzert für Kinder haben im Foyer des Kurhauses einige Akteure der Isny Oper „Das Märchen vom Zaren Saltan“ aufgeführt und mehr als 60 Kinder mitgenommen auf eine Reise ins Russland vergangener Zeiten. Die kleinen Zuschauer waren tief beeindruckt von Maske und Requisite, die mit einfachen Mitteln die große Opulenz am Zarenhof und den kulturellen Reichtum Russlands auf die Bühne brachten. Auch mit Musik und Gesang hat Sopranistin Elsa Kodeda – begleitet am Klavier vom musikalischen Leiter Hans-Christian Hauser sowie vier weiteren Musikern aus dem Ensemble – zahlreiche junge Akteure zum Mitmachen animiert. Die erste Jungen-Rolle für den Zaren war schnell besetzt, während die Mädchen bei der Rolle der Zarin etwas zurückhaltender waren. Doch als das Eis gebrochen war, fanden sich schnell auch Darstellerinnen für die bösen Schwestern und die hinterlistige Base Babarikha; ebenso für den Schwan, aus dem später eine wunderschöne Braut werden sollte, sowie für Gwidon, den aufgrund einer Intrige verschmähten und ausgesetzten Sohn des Zaren. Als Prinz kehrt Gwidon nach etlichen Abenteuern an den Zarenhof zurück, verwandelt in eine Hummel, und findet schließlich seinen Vater. Komponist Nikolai Rimski-Korsakow hat für die Oper sein wohl berühmtestes Musikstück komponiert – den „Hummelflug“, dessen Interpretation in dieser lebhaften Inszenierung (Foto) bei Kindern wie den Eltern sehr gut ankam. Foto: Jan Rieken