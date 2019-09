Isny nimmt Abschied von Fritz Boneberger

Das Leben von Fritz Boneberger anhand seiner Lebenserinnerungen nachzuzeichnen, ist ein fast aussichtsloses Unterfangen, als 90-Jähriger hat er sie noch auf genau 100 Seiten detailliert und mit glasklaren Gedankengängen verfasst. Am 25. März 2019, einen Tag vor seinem 92. Geburtstag, ist Fritz Boneberger verstorben. Der Berglauf auf den Schwarzen Grat, den Boneberger einst ins Leben gerufen hat, findet am kommenden Sonntag in seiner 43. Auflage somit ohne seinen Gründer statt. Beim 40. Berglauf war er selbst noch im Rollstuhl sitzend dabei.

Nur ein paar wenige Lebensstationen können hier wiedergegeben werden, die den Flüchtling, den Hitlerjungen, den 16-jährigen Flak-Helfer, Soldaten, Kriegsgefangenen, später den Polizisten, den Vorsitzenden des TV Isny, den Bergläufer geformt haben. Den Menschen Fritz Boneberger, dem Freundschaften wichtig waren.

„Am 26. März 1927 erblickte ich in Zweibrücken in der Pfalz das Licht der Welt und sorgte schon bei meiner Geburt für Ärger. Ich war nämlich nicht weniger als zwölf Pfund schwer, was weder meiner Mutter noch der Hebamme größere Freude bereitete“, schrieb Boneberger. Und weiter: „Für Vater Alois war es oft schwierig Arbeit zu finden. Es waren die schlechten Jahre mit vielen Arbeitslosen.“ Arm sei die Familie gewesen, trotzdem habe er wie alle anderen Kinder zum Schulbeginn eine Schultüte voller Süßigkeiten bekommen.

„Das erste Wort, das wir schreiben konnten, war Adolf“

„Adolf Hitler war an die Macht gekommen, dessen Anhänger der SA und SS terrorisierten in meiner Heimatstadt alle Andersdenkenden. Das erste Wort, das wir schreiben konnten, war Adolf. Wir Hitlerbuben waren mit Geländespielen, Luftgewehr- und Kleinkaliberschießen zu begeistern.“ Man habe in seiner Heimatstadt, unweit der Grenze zu Frankreich, Artilleriefeuer von der französischen Seite befürchtet: „Eines Tages wurden wir aufgefordert, uns binnen drei Stunden zum Abtransport einzufinden.“ Tausende Menschen hätten sich am Bahnhof versammelt, in Viehwaggons sei es Richtung Bayern gegangen, der Vater wurde zum Bunkerbau eingezogen.

Deshalb habe er als zwölfjähriger Bub der Mutter in der Enge des Viehwaggons geholfen, das jüngere Schwesterchen, erst drei Wochen alt, hochzuhalten, damit es nicht erdrückt wird und ausreichend Luft bekommt, erzählt Boneberger über seine ersten Kriegserfahrungen. „Durchhaltevermögen wurde uns schon in der Hitlerjugend antrainiert.“ Es wurde schlimmer.

„Im April 1943, ich war in der sechsten Klasse des Gymnasiums in Augsburg und gerade mal 16 Jahre alt, kam ein hochdotierter Wehrmachtsoffizier in den Unterricht und hielt einen Vortrag über den Krieg und die Tapferkeit des deutschen Soldaten. Am 1. September 1943 mussten wir die Schulklamotten mit der Uniform tauschen und standen bald auf dem Dach der Stahlwerke in Völklingen, sollten mit einer Flak-Stellung die Fabrik vor den Bomben der Alliierten schützen.“ 17-jährig sei er zum Luftwaffenoberhelfer befördert worden und sich bewusst gewesen, dass es damit an die Front ging, wo die deutsche Truppe immer größere Verluste erlitt.

Nur noch 45 Kilogramm nach der Kriegsgefangenschaft

Im Winter 1944 hätten sie in Ermangelung eigener Winterbekleidung toten Kameraden die Kleider ausgezogen, um selbst nicht zu erfrieren, sei seiner Entlassung aus US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft habe er noch 45 Kilogramm gewogen: „Ich war zufrieden, denn ich hatte den sinnlosen Krieg trotz mehrerer Verwundungen, Hunger, Durst und Gefangenenlager lebend überstanden.“

Er zog nach Frauenzell, wo sich seine Eltern niedergelassen hatten. „Ich habe mich durchgefragt, wo die Flüchtlingsfamilie aus der Pfalz untergebracht ist. Von Weitem sah ich meinen Vater, der am Brunnen Wasser holte. Es vergingen Minuten, bis er in dem abgemagerten Landser seinen Sohn erkannte.“ Ursprünglich habe er Medizin studieren wollen, aber als Sohn einfacher Leute nicht über die nötigen Beziehungen verfügt und Studienplätze seien rar gewesen.

So sei er eben bei der Polizei gelandet: „Die Aufgabe als Ordnungshüter, für Recht und Ordnung zu sorgen, empfand ich zunehmend als eine gute Sache.“ Nach verschiedenen Posten sei 1954 seinem Antrag auf Versetzung als Polizeibeamter in seine Wahlheimat Isny stattgegeben worden, an jedem Standort habe er sich dem Polizeisport angeschlossen. In Isny wurde er Handballer in der ersten Mannschaft des TV, zu Beginn des fünften Lebensjahrzehnts wechselte er zum Laufsport.

Berglauf beim Leichtathletikverband hoffähig gemacht

„Nachdem Klaus Gebhardt und ich 1977 den Isnyer Berglauf zum 1118 Meter hohen Schwarzen Grat gegründet hatten, gelang es mir in zähen Verhandlungen, den Berglauf beim deutschen Leichtathletikverband hoffähig zu machen. Man belohnte mich mit dem Amt des DLV-Berglaufwarts und ich durfte mit den Läufern der Nationalmannschaft zu den Weltmeisterschaften reisen“, erinnerte sich Boneberger.

Am 28. April 1995 organisierte der TV Isny ein großes Abschiedsfest „mein Nachfolger Hansjörg Gruber überreichte mir den Sportehrenbrief des TV 1846 Isny und ernannte mich zum Ehrenvorsitzenden.“ – „Jetzt, im Jahr 2017, wo ich im Rollstuhl sitze und durch das Wohnzimmerfenster über den Baumwipfeln gerade noch den Hochgrad sehen kann, den wir mindestens 300 Mal als Läufer genießen konnten, überfallen mich doch wehmütige Gefühle.“

Wehmütig äußerten sich nach dem Tod ihres Sportkameraden Fritz Boneberger auch langjährige Begleiter: Edwin Stöckle sagte: „Für uns junge Sportler war der Fritz ein Vorbild und nimmermüder Organisator.“ Hansjörg Gruber, Vorsitzender des TV Isny sagte: „Er war ein Vorbild in seinem ehrenamtlichen Engagement.“ Und Dieter Schramm erinnerte sich an „einen feinen Läufer-Kameraden, auf den man sich immer verlassen konnte.“