Isny Memo als Weihnachtsüberraschung für Isnyer Kindereinrichtungen

Zu Weihnachten gibt´s dieses Jahr ganz Isny, denn 128 Bildzeichen nehmen die Kinder mit auf eine Reise durch ihre Stadt: Die Isny Marketing GmbH (IMG) beschenkt zum Fest Kindergärten, Kitas und Schüler mit dem Spiel Isny Memo.

In den letzten zwei Wochen haben zwölf Isnyer Kindergärten und Kindertagesstätten sowie die Grundschule am Rain, das Schülerhaus und das Schülercafé Post von der IMG erhalten. Einige wurden sogar von einem persönlichen Besuch überrascht: An den Türen grüßte Katrin Wenning von der IMG, in der Hand das Spiel „Isny Memo“. In ihm stecken 128 originale Bildzeichen von Otl Aicher. Der Designer hat sie einst für Isny geschaffen, heute sind sie Teil der Marke Isny. Das Isny Memo war eines der ersten Produkte, das die IMG entwickelte und ist dem ursprünglichen Werbemittel aus dem Büro Aicher in Rotis nachempfunden.

Jedes der 128 Motive ist in dem Spiel doppelt vorhanden und wie beim gängigen Memory-Spiel geht es darum die zwei gleichen Karten zu finden. Wer am Ende den größten Stapel hat, gewinnt. Doch im Unterschied zu anderen Memory-Spielen dreht sich hier alles um Isny.

„Mit dem Spiel wollen wir die kleinen Isnyer dazu einladen, ihre Heimat und die Besonderheit ihrer Stadt zu entdecken“, erklärt Wenning die Idee dahinter. Aicher hat das, was Isny ausmacht, auf außergewöhnliche Weise eingefangen: fast quadratisch und in schwarz-weiß. Mit den insgesamt 136 Bildzeichen, die zwischen 1976 und 1983 entstanden sind, erzählte er von den Menschen, den Tieren, dem Wetter, den Bräuchen, der Stadtgeschichte, der Natur und vielem mehr, was zu Isny gehört. „Die Reduktion auf die Nicht-Farben Schwarz und Weiß setzt beim Betrachter einen großen Spielraum in der Fantasie frei“, so Karin Konrad, Leiterin des IMG-Kulturbüros, „jeder sieht in den Bildzeichen etwa anderes, aber alle schaffen eine Verbindung zu Isny.“

Das Isny Memo ist eine Einladung, Isny und gleichzeitig die Aicherschen Bildzeichen spielerisch kennenzulernen, die wichtiger Bestandteil des Stadtdesigns, der Stadthistorie und der heutigen Stadtidentität sind. Das Weihnachtsgeschenk verbindet die IMG mit einer Bitte: In Vorbereitung aufs kommende Jahr, in dem Otl Aichers 100. Geburtstag gefeiert werden soll, möchte das Team erfahren, welches die zehn Lieblingsmotive der Kinder sind. „Die Sicht der Kinder auf Isny und ihr Umgang mit den Bildzeichen interessiert uns ungemein“ betont Konrad „nicht nur weil wir die Identifikation aller Bürger, ob groß oder klein, mit Isny über die Bildzeichen stärken, sondern weil wir die Isnyer für das Jubiläum `Isny Aicher 22´ begeistern und sie einbinden wollen.“