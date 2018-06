Isny Marketing legt besondere Isny-Postkarten auf

) - Eistobel, Adelegg, mittelalterliches Oval und Predigerbibliothek: In Kooperation mit dem Isnyer Buchhandel und der Stadtbücherei hat das Büro für Tourismus der IsnyMarketing GmbH 13 Postkarten in moderner Optik mit charakteristischen Motiven für Isny aufgelegt. Die Grußkarten sind im Büro für Tourismus und im Einzelhandel erhältlich. Urlaubsgäste können die Karten in zahlreichen Hotels direkt an der Rezeption erwerben.

Diemut Mayer, Inhaberin der Buchhandlung Mayer, Christine Bremer-Frömmert, Besitzerin der Igel-Buchhandlung und Anette Schmid, Leiterin der Stadtbücherei, haben das Büro für Tourismus bei der Entwicklung des Projektes und der Auswahl der Motive mit ihrer Fachexpertise unterstützt. „Ohne das Engagement unserer Partner hätten wir das Projekt nicht so erfolgreich realisiert“, betont Margret Kaiser vom Büro für Tourismus. Der Vertrieb an potenzielle Verkaufsstellen ist bereits gestartet. „Wir haben durchweg positive Rückmeldung erhalten und freuen uns vor allem über die breite Akzeptanz und Nachfrage der Isnyer Gastgeber.“

Die Postkarten zeigen das Stadtpanorama mit Alpenkulisse, eine Luftaufnahme des mittelalterlichen Ovals, den Bremenweiher mit Speicherturm, den Eistobel und Wanderer auf der Adelegg, den Aussichtsturm auf dem Schwarzen Grat sowie Heißluftballone im Voralpenland mit Nagelfluhkette. Die Naturmotive werden durch Grußkarten ergänzt, die Details herausragender Sehenswürdigkeiten im Isnyer Stadtbild wiedergeben. Darunter finden sich der bepflanzte Wehrgang, der Chorraum der Katholischen Kirche St. Georg und Jakobus, die Predigerbibliothek, Schloss Isny, der Fayence-Kachelofen im historischen Sitzungssaal des Rathauses sowie die Musikkapelle Maierhöfen e.V. bei einem Ständchen vor der Unteren Mühle.

„Die Postkarten schließen eine Lücke im bisherigen Angebot. Bislang waren vorwiegend Postkarten mit Collagen aus kleineren Isny-Motiven im Umlauf“, erklärt Kaiser. „Zudem waren nicht alle für unsere Stadt prägenden Sehenswürdigkeiten innerhalb des mittelalterlichen Ovals als Grußkarte erhältlich. Nur wenig Auswahl gab es hinsichtlich beliebter Ausflugsziele wie der Eistobelschlucht oder des Aussichtsturms auf dem Schwarzen Grat.“

Die Postkarten im Motiv A6 (10,5 x 14,8 cm) wurden in einer Erstauflage von je 250 Exemplaren produziert. Im Büro für Tourismus können die Motive zu einem Stückpreis von einem Euro (empfohlener Verkaufspreis) erworben werden.