Isny macht mal wieder blau

Isny macht wieder blau – vom 23. bis 25. August. Mit der Einkaufsnacht am Freitag, der Kulturnacht am Samstag und drei Tagen Leinen- und Kunsthandwerkermarkt erinnert die Stadt an ihre Vergangenheit als Flachsverarbeitung und Leinwandhandel Wohlstand und Freiheit brachten, schreibt das Stadtmarketing in einer aktuellen Mitteilung.

Die Einkaufsnacht am Freitag biete den Besuchern laut Isny Marketing von 18 bis 23 Uhr ein besonderes Einkaufserlebnis beim Flanieren. Auf dem blauen Teppich präsentieren Isnyer Modegeschäfte neue Trends und Einzelhändler und Gastronomen locken mit originellen Angeboten. Begleitet wird der Stadtbummel von Musik und Zirkusdarbietungen. In den Liegestühlen ringsum lässt sich die Atmosphäre in den blau strahlenden Gassen genießen.

Wer mitmachen statt nur zuschauen möchten, kann das auch: Dann wir der blaue Teppich zur Bühne beziehungsweise Tanzfläche und am Marktplatz und in der Obertor- und Bergtorstraße bricht das Disko-Fieber aus. Ob Foxtrott oder Zumba, ob Linedance oder Flashmob (Marktplatz um 20.45 Uhr), es darf getanzt werden. Auch für die Kinder gibt es um 18.15 Uhr und 19.15 Uhr am Marktplatz Extra-Tanzeinlagen zum Mitmachen laut Stadtmarketing.

Leinen- und Kunsthandwerkermarkt im Kurpark

Umringt von blau blühenden Flachsfeldern lag Isny einst inmitten des großen Gebietes der Leinwandherstellung zwischen Konstanz und Ulm. Der Flachs wurde versponnen, das Garn verwoben und der Leinenstoff veredelt. Mit seinem Angebot an Waren knüpft der Leinen- und Kunsthandwerkermarkt von Freitag bis Sonntag an diese Tradition an. Stoffe, Taschen, Kleidung aus Leinen, wie auch aus Leder, Wolle und Hanf gibt es an den Ständen im Kurpark in allen Farben und Formen. Daneben stehen Pavillons mit Keramik, Korbgeflechten, Schmuck, Malerei und Glaskunst. Außerdem zeigen die Mitarbeiter der Bauernhausmuseen Wolfegg und Illerbeuren, wie das Leinen früher hergestellt wurde. Die Zuschauer dürfen beim Brechen der Flachsfasern mitmachen oder sich beim Seile drehen ausprobieren.