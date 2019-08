Isny macht blau: sich Zeit nehmen für etwas Besonderes

Wenn ganz Isny leinenblau erstrahlt, dann ist „Isny macht blau“. Von Freitag, 23. August bis Sonntag, 25. August erinnert Isny mit eine, Leinen- und Kunsthandwerkermarkt, einer langen Einkaufs- und einer Kunstnacht an die Zeit, als das Leinen die Stadt prägte. Karin Konrad und Katrin Mechler von Isny Marketing beantworten die wichtigsten Fragen zum Wochenende.

Was erwartet die Besucher?

Katrin Mechler: Isny macht dieses Jahr vom 23. bis 25. August blau. Am Freitag, 23. August, um 18 Uhr beginnt die Einkaufsnacht. Es gibt jede Menge Live-Musik und Spaß entlang des blauen Teppichs. Dieses Jahr ist das Motto Mitmachen, in den Straßen werden die Besucher über Tanzböden stolpern und zum Mittanzen animiert. Höhepunkt ist das blaue Feuerwerk um 23 Uhr beim Kino in der Obertorstraße.

Karin Konrad: Am Samstag von 18 bis 24 Uhr ist Kulturnacht. Aufregende Künstler, Musiker und Theaterschaffende aus Nah und Fern verzaubern die Besucher. An diesem Abend kann man die Stadt, ihre besonderen Orte und ihre Geschichte neu entdecken und sich inspirieren lassen. Außerdem findet an allen drei Tagen, von Freitag bis Sonntag, im Kurpark und Kurhaus der Leinen- und Kunsthandwerkermarkt statt.

Was hat es mit dem „blau machen“ eigentlich auf sich?

Mechler: Die Farbe Blau ist historisch mit Isny verbunden. Die Stadt erlebte im Mittelalter zwischen dem 13. und 16 Jahrhundert eine Blütezeit. Isny lag mitten in dem großen Gebiet der Leinwandherstellung und rings um die Stadt wurde der Flachs angebaut. Damals war das Allgäu noch blau und nicht grün. Der Flachs wurde auf dem Land versponnen und in der Stadt zu Leinen veredelt. Hier wurde es geglättet, gebleicht, gefärbt. Gehandelt wurde es nach ganz Europa.

Viele Orte der Stadt erinnern noch heute an diese Zeit. Die Menschen lebten gut von der Leinwandherstellung und dem Handel, er brachte der Stadt Wohlstand und Freiheit.

Die Veranstaltung will an diese Zeit erinnern, weil Isny in diesen Jahrhunderten zu dem wurde, was es heute ist. Mit den qualitativ hochwertigen, handgefertigten und selbstgeschneiderten Waren knüpft der Leinen- und Kunsthandwerkermarkt bei Isny macht blau von Freitag bis Sonntag an diese Tradition an. Neben Stoffen, Taschen und Kleidung findet man dort aber auch ausgewählte Keramik, Korbgeflechte, Schmuck, Malerei und Glaskunst.

Konrad: Das „blau machen“ ist aber auch so gemeint, dass die Besucher sich treiben lassen sollen, dass sie sich Zeit nehmen um etwas Besonderes zu machen. Es geht nicht nur darum, die Stadt blau zu dekorieren, sondern vor allem darum, etwas ganz bewusst zu genießen und sich auf neue Erfahrungen einzulassen. Das macht umso mehr Spaß, wenn man das nicht allein macht, sondern mit der ganzen Stadt.

Wann hat Isny angefangen „blau zu machen“?

Konrad: Isny macht blau wurde das erste Mal 2007 veranstaltet. Seitdem findet es alle zwei Jahre statt. Jedes Jahr sieht das Programm anders aus, es gibt immer andere musikalische und künstlerische Performances zu bestaunen. Deswegen bietet die Veranstaltung immer etwas Neues und es macht immer wieder Spaß dabei zu sein.

Mechler: Auch bei den Dekorationen kommt immer etwas Neues dazu. Und die Isnyer Bürger, Einzelhändler und Gastronomen lassen sich immer wieder neue Aktionen einfallen.

Für dieses Jahr wurden im Vorfeld Jeans gesammelt. Was geschieht mit ihnen?

Konrad: Das können wir natürlich noch nicht verraten, denn es soll eine Überraschung werden. Sie sind Teil der Dekorationen in diesem Jahr. Nur so viel: den Marktplatz wird man bei Isny macht blau schon so lebendig und vielfältig erleben, wie er in naher Zukunft – wenn die Baufahrzeuge weg sind - wohl sein wird.

Was macht Isny macht blau in diesem Jahr so besonders?

Konrad: Es wird auf jeden Fall wieder diese ganz besondere Atmosphäre geben. Die blauen Lichtinstallationen in den Straßen, die Musik, die Möglichkeit so viele Orte in – wortwörtlich - neuem Licht zu entdecken.

Mechler: Es sind aber auch die Menschen, die die Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem machen. Es kommen so viele Menschen zusammen, die sich bei der Veranstaltung einbringen. Da ist nicht nur das Orga-Team, das die Veranstaltung vorbereitet, sondern es sind die Bürger, die ihre alten Jeans vorbeibringen und die ihre Fenster schon Tage vor der Veranstaltung blau dekorieren. Es sind die Einzelhändler, die ihre Schaufenster blau schmücken und sich Aktionen einfallen lassen. Es sind die Gastronomen, die ihre Lokale mit blauen Elementen bestücken und besondere Getränke oder Speisen kreieren. Es sind die Künstler und Kulturschaffenden, die das Blau zum Thema machen und mit ihren Performances, Installationen und ihrer Musik begeistern. Und es sind all die Besucher, die sich aufmachen - teilweise ganz in blau gekleidet – um mit ihren Nachbarn, Kollegen und Freunden Zeit zu verbringen.

Und das ist auch der Sinn der Veranstaltung. Isny macht blau soll die Menschen zusammenbringen, ihnen einen Anlass geben, sich ihrer gemeinsamen Geschichte zu erinnern und ihre Stadt zu feiern. Es schweißt die Menschen zusammen, wenn sie sich an einer so tollen Sache beteiligen und dann das Ergebnis gemeinsam genießen, nämlich das lange blaue Wochenende.