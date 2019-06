„Isny macht blau“ – mit Blue Jeans und Schirmen

In diesem Jahr ist wieder „Isny macht blau“: Von 23. bis 25. August steht das städtische und kulturelle Leben ganz im Zeichen der Großveranstaltung – am 23. August mit der langen Einkaufsnacht, am 24. August mit der Kulturnacht. Und über die gesamte Zeit, von Freitag bis Sonntag, läuft tagsüber der Leinen- und Kunsthandwerkmarkt.

Passend zur mottogebenden Farbe und für die Dekoration der Innenstadt ist das Büro für Kultur nun auf der Suche nach gebrauchten blauen Jeans und blauen Regenschirmen.

Ganz im Sinne des Upcyclings oder „Aus Alt mach Neu“ sollen aus Blue Jeans und Regenschirmen spannende Dekorationen gestaltet werden. Die gespendeten Materialien werden zu außergewöhnlichen Gestaltungsprojekten verarbeitet, wobei das Ursprungsmaterial nach „Isny macht blau“ nicht mehr an die Spender zurückgegeben werden kann, erklärt das Büro für Tourismus in einer Mitteilung – und macht zugleich Lust zum Sachspenden: „Entdecken Sie Ihre Materialspende selbst bei Ihrem Besuch von ,Isny macht blau’, gerne nehmen wir Ihre Blue Jeans und blauen Schirme im Büro für Tourismus in Isny ab sofort bis 29. Juni an.“

Sammelstelle ist die Isny Marketing GmbH – Büro für Tourismus – im Kurhaus, Unterer Grabenweg 18 in Isny. Fragen beantwortet das Büro für Kultur unter Telefon 07562 / 9756350, E-Mail: