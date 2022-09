„Isny macht auf“ dient auch dem guten Zweck

Beim verkaufsoffenen Sonntag am 25. September in Isny erwarten die Besucher nicht nur der große Flohmarkt, der Energie- und Klimaschutztag und die Sonderangebote in den Geschäften. An zahlreichen Ständen geht es auch ums Kennenlernen und um den guten Zweck, berichtet die Isny Marketing (IMG).

„Uns ist es wichtig, Vereine und soziale Projekte aus Isny immer wieder bei städtischen Veranstaltungen einzubinden und ihnen eine Bühne zu geben“, erklärt Milena Fink vom Stadtmarketing der IMG. „Das bunte Programm bei ,Isny macht auf’ wird gern genutzt, um in den Austausch zu kommen und für den guten Zweck Einnahmen zu generieren.“

DRK informiert

Vor dem Wassertor präsentiert die Ortsgruppe des DRK die Aktion „Prüfen, Rufen, Drücken“ im Rahmen der Woche der Wiederbelebung. Die Vereinsmitglieder zeigen, was bei einem Herzstillstand zu tun ist und wie jeder im Notfall Leben retten kann. Außerdem informiert der Verein zu den Aufgaben des DRK und gibt Einblicke in seine Tätigkeiten.

Bestseller, Vinyl und heiße Crêpes

In der Bahnhofstraße begrüßt der Förderverein der Stadt- & Stadtjugendkapelle die Stadtbummler mit Kaffee, Kuchen und einem Bücherflohmarkt. Noch mehr Klassiker, Bestseller und begehrtes Vinyl gibt’s beim Flohmarkt des Rotary Clubs gleich neben dem großen Kinderflohmarkt.

Ein großer Teil des Erlöses vom Trödelladen in der Bahnhofstraße, der an diesem Sonntag wieder öffnet, geht an die Isnyer Tafel. Crêpes laden gleich in der Nähe zur süßen Verschnaufpause inmitten des bunten Treibens ein und unterstützen den Verein „CCARA Hilfe für Kinder in Not“. Auch der Missionskreis Isny ist wieder vor Ort und bietet in der Wassertorstraße die beliebten selbstgestrickten Socken in allen Farben und Größen an.

Zahlreiche Mitmach-Aktionen

Am Burgplatz präsentieren sich einige Isnyer Unternehmen. Mit Infoständen und Mitmach-Aktionen laden sie zum Kennenlernen von Produkten oder Dienstleistungen ein. Den Kindern stellt sich die Clownin Belina Belissimo vor und treibt mit ihnen kleine Späße. Sie dürfen sich außerdem auf eine Fahrt im Karussell und auf Süßigkeiten freuen.

Die Läden öffnen am 25. September von 11.30 bis 16.30 Uhr. Der Energie- und Klimaschutztag dauert von 11.30 bis 17 Uhr, der Flohmarkt (Bergtorstraße und Obertorstraße) und der Kinderflohmarkt (Espantorstraße) jeweils von 11.30 bis 17 Uhr.