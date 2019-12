Isny möchte „8er-Rat“ für Jugendliche einführen

Der Geschäftsführer des Vereins Kinder- und Jugendarbeit Isny, Matthias Hellmann, hat den Isnyer Gemeinderat über die wichtigsten Punkte aus dem Jahresbericht unterrichtet. Topthema war die Implementierung des „8er-Rats“, bei dem Jugendliche aus allen achten Klassen von Isnys Schulen lernen können, wie demokratische Prozesse funktionieren.

Überdurchschnittliches Engagement

Vereinsvorsitzende Claudia Mayer stellt zu Beginn der Präsentation eine provokante Frage: „Gewalt, Drogenmissbrauch, was ist schief gelaufen in unserer Gesellschaft?“. In Isny werde aber einiges getan, dass es hier besser laufe, ist sie überzeugt. Als neu gewählte Vorsitzende habe sie sich alle Bereiche genau angeschaut und bescheinigt den Mitarbeitern in allen Bereichen ein überdurchschnittliches Engagement. Mayer übergab anschließend das Wort an Hellmann, der in einem „Ritt durch alle Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit“ die Aktivitäten im Jahresverlauf kurz anschnitt.

Verlässliche Treffpunkte

Die Schulsozialarbeit sei in allen Schulen durchgängig eine sehr gefragte Anlaufstelle für Schüler, Eltern und Lehrer. Aktuell werde daran gearbeitet, die „Schulen in den Ortschaften mitzunehmen“. Themenbezogen, wie etwa Vorträge zu Mobbing, sei das bereits im vergangenen Jahr gut gelungen. Die Mobile Jugendarbeit als niederschwelliges Angebot biete verlässliche Treffpunkte für Jugendliche. Und mit dem Angebot „buntkicktgut“ (Straßenfußball-Liga) eine besondere Form der Ansprache.

„Ein Ausbau des Angebots nicht vorstellbar.“ Matthias Hellmann

Die Offene Jugendarbeit, zu der auch das selbstverwaltete Jugendzentrum Go In gehört, hat nach der Vorstellung der neuen Jugendhaus-Vorstände im Gemeinderat im Vorjahr viel Zeit mit der Einführung der erneut neu gewählten Vorstandschaft verbracht. Das Schülerhaus, der Bereich mit den meisten Mitarbeitern, ist eine Kindertagesstätte mit zwei Hortgruppen und einer Gruppe mit „Verlässlicher Grundschulbetreuung“. „In der momentanen räumlichen Situation ist ein Ausbau des Angebots nicht vorstellbar“, erklärt Hellmann.

Große Unterstützerbereitschaft

Der „Brückenbau“, ein Projekt das vor zwei Jahren implementiert wurde, kann dafür beste Erfolge verzeichnen. „Kein Abschluss ohne Anschluss“, hatte Wolfgang Grimm, Konrektor der Verbundschule gesagt. Dies erfülle dieser Bereich voll und ganz, zeigte sich Matthias Hellmann erfreut. Er schloss seinen Bericht mit einem großen Dank: „Wir treffen hier in Isny auf große Unterstützerbereitschaft vonseiten der Stadt, unserer Mitglieder und der Industrie.“

Miteinbeziehung ist verpflichtend

2015 wurde die Gemeindeordnung in Baden-Württemberg geändert. Aus der Soll-Bestimmung zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei kommunalen Entscheidungsprozessen, die sie selbst betreffen, ist eine Verpflichtung geworden. Die Art der Miteinbeziehung ist jedoch offen. Hellmann zählt bisherige Projekte auf, bei denen eine Mitbestimmung und Mitarbeit der Jugend stattfand: die Neugestaltung des Skaterplatzes, die Fortführung des selbstverwalteten Jugendzentrums Go In mit der Wahl neuer Vorstände, die Einrichtung einer „legalen Graffiti-Wand“ und die Ertüchtigung der Dirtparks im September.

Politische Partizipation

Im nächsten Schritt soll ein sogenannter „8er-Rat“ eingerichtet werden. Die Einführung eines Jugendgemeinderats war in Isny schon mehrmals gescheitert, erinnert Hellmann. Der Geschäftsführer hofft, mit diesem Konzept „ein ganzes Schuljahr lang politische Partizipation“ zu erreichen. Die achten Klassen seien in mehrerlei Hinsicht die perfekten Kandidaten für dieses Projekt, erklärt der Kinder- und Jugendbeauftragte.

Dauerhafte Teilnahme am Gemeindeleben

In diesem Schuljahr steht politische Bildung auf dem Lehrplan und könne so am praktischen Beispiel „ausprobiert werden“. Außerdem gebe es in der achten Klasse keine Prüfungen, das Alter sei mit 14, 15, ideal. Überall, wo er das Projekt vorgestellt habe, werde die Demokratie-Erfahrung, die die Schüler machen können, für gut befunden. Ziel sei, dass eine dauerhafte Teilnahme am Gemeindeleben stattfinde. Von der Jugendstiftung Baden-Württemberg liege sogar schon ein bewilligter Antrag über eine Unterstützung in Höhe von 4000 Euro für die nächsten zweieinhalb Jahre vor. Der Beschlussvorschlag, dem die Räte einstimmig befürworteten, sieht einen Projektzeitraum bis 2022 vor. Es soll eine 450-Euro-Kraft eingestellt werden.

Quer durch alle Fraktionen fand das Projekt große Zustimmung. Claudia Müller (Grüne) sieht darin einen wichtigen Schritt in Richtung „Prävention“. „Jugendliche müssen gut gewappnet sein gegen Verführungen von allen Seiten“, sagt sie.