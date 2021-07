Isny liest „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“

Urlaubszeit ist Lesezeit: Rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien steht die zweite Auflage der Aktion „Isny liest ein Buch“ in den Startlöchern. Passend zum Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ fiel die Wahl diesmal auf den Roman „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“ von Thomas Meyer. Im Rahmen der Baden-Württembergischen Literaturtagen 2020 hat das Projekt „Isny liest ein Buch“ Bürger und Gäste dazu eingeladen, sich mit einem Buch der Autorin Karin Kalisa auseinanderzusetzen. Wer in Isny unterwegs war, stieß an jeder Ecke auf „Sungs Laden“, der Roman war Stadtgespräch und stand im Fokus zahlreicher Veranstaltungen. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Literatur des Kulturforums Isny e.V. möchten die damaligen Initiatorinnen, Diemut Mayer und Monka Raabe, an diesen tollen Erfolg anknüpfen und die gelungene Aktion mit dem Roman „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“ wieder aufleben lassen.

Der Startschuss für das umfangreiche Veranstaltungsprogramm zu „Isny liest ein Buch“ fällt am 4. Oktober: Während der Isnyer Literaturtage kommt der Autor Thomas Meyer nach Isny und liest aus „Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin“, der Fortsetzung des Bestsellers. Zudem sind verschiedene Formate rund um sein Erstlingswerk geplant, die sich schwerpunktmäßig den Themen jüdisches Leben und jüdische (Alltags-)Kultur in Deutschland widmen werden. „Wer noch auf der Suche nach einem leichten und humorvollen Buch für die Urlaubslektüre ist, dem sei der Roman ,Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse’ bereits jetzt wärmstens empfohlen,“ erklärt Katharina Proebster vom Büro für Kultur der Isny Marketing GmbH, bei der alle Fäden organisatorisch zusammenlaufen.

„Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“ gewährt Einblick in eine unbekannte Welt: Zum Entsetzen seiner Familie verliebt sich Motti Wolkenbruch, ein junger orthodoxer Jude aus Zürich, in eine Schickse, eine Nichtjüdin. Mit jiddischem Wortwitz und unwiderstehlichem Humor entwickelt sich eine berührende wie schelmische Geschichte.