„Isny ist voll krass“

Sonntagnacht haben acht Poeten beim Theaterfestival zum zwölften Mal Gedichte und Geschichten in Fünf-Minuten-Häppchen vorgetragen. Redakteurin Stefanie Böck war hinter der Bühne mit dabei. Sie wollte wissen: Wie sind moderne Dichter? Von was leben sie? Warum kehren sie ihr Innerstes nach außen? Und warum sprechen sie in Reimform über tiefe Verletzungen?

Studentin Tonia Krupinski ist neu in der deutschen Dichter-Szene. Die 20-Jährige brachte in den letzten drei Monaten 25 Auftritte hinter sich. Sie sagt ganz offen: „Poeten therapieren sich selbst auf der Bühne“. Alle verrückt? Kaum zu glauben – zwei Stunden vor dem Poetry Slam in Isny ist davon im Gastrozelt nichts zu spüren. Merkwürdig ist nur das gemeinsame Hobby, das die Gruppe betreibt: „Kleinkunst statt Karriere“, sagt Hank M. Flemming später in seinem Programm. Sprachgefühl sei das eine, aber „vor allem musst du sehr gerne Zugfahren“, sagt Dichterkollegin Sarah Anna Fernbach ernst.

Optisch sind die Poeten von anderen Gästen auf dem Festivalgelände schon mal nicht zu unterscheiden: Kein besonderes Bühnenoutfit, kein Make-Up, kaum Gepäck. Kein Gespräch in Reimform, selbst Nervosität ist nicht zu spüren. Alle wirken routiniert, fröhlich, fokussiert. Erkenntnis: Moderne Dichter sind normale Menschen. Oder? Eben nicht. Diese Menschen packen später unfassbar starke Emotionen auf der Bühne aus. Sie werden lüstern ins Mikrofon hauchen, fies flüstern, laut schreien, singen, röhren, raunen. Sie werden beben, zittern und mit ihrem letzten verfügbaren Atem ihren Gedanken noch zu Ende bringen.

Im Backstage-Wohnzimmer des Theaterfestivals plaudern sie noch ganz entspannt zwischen Stehlampe und Couch über ihren Alltag: Eine studiert Psychologie, eine Wirtschaftsrecht, eine Literaturwissenschaften. Zwei haben was ganz anderes gelernt, leben aber hauptberuflich vom Gedichte Schreiben und Texte Vortragen. Eine ist Lehrerin, einer arbeitet im technischen Kundensupport. Alle haben eins gemeinsam: Den Drang, etwas zu teilen. Und das Talent, es in eine höchst unterhaltsame Form zu verpacken.

Das zeigt sich kurz vor Mitternacht: Als der Regen wie Applaus auf das Zeltdach prasselt, steht die spätere Siegerin des Abends in Turnschuhen vor dem aufgeklebten Pfeil am Boden, auf dem „Stage“ steht. Fünf Stufen und ein Vorhang trennen die 20-jährige Österreichische Meisterin im Poetry Slam vom vollen Zirkuszelt und einem einsamen Mikrofon auf einer sehr großen Bühne. Aufgeregt? „Nein, das ist zu anstrengend. Das hab ich mir abgewöhnt“, sagt die dunkelhaarige junge Frau mit den ruhigen Augen. Sarah Anna Fernbach hat im letzten Jahr 50 Auftritte hinter sich gebracht. „Dieses Jahr werden es noch mehr.“

Gleich wird sie fünf Minuten lang in einem atemberaubenden Tempo einen Text so vortragen, dass die meisten gerade so noch folgen können – sich aber trotzdem darin wiederfinden. Auswendig. Wie das geht? „Das ist wie ein Lied. Wie ein Theatertext. Selbst geschrieben. Das kann man sich gut merken.“ Das Tempo, in dem die Poetin rhythmisch durch die Texte tanzt, kurz rappt und alles verbindet, finden selbst ihre Kollegen „krass“. Die Gesichter im Publikum, die ihr gedanklich hinterherstolpern, bringen ähnliches zum Ausdruck: Sie redet wahnsinnig schnell und irre deutlich über den „Drahtseilakt Work-Life-Balance“, von Menschen die „schwärmen krankhaft zur Thermenlandschaft“ und sie hat „Schmuck zu vererben – nämlich Schweißperlen“.

Der Text ist der Wahnsinn. Die junge Frau auch. Fokussiert betritt sie die Bühne, genauso souverän schlüpft sie unter tosendem Applaus beim Abgang wieder durch den Vorhang. Ein Profi. Newcomerin Tonia Krupinski aus Tübingen ist beeindruckt. „Ich slamme erst seit drei Monaten“, erzählt die Rhetorik-Studentin, die vor 24 Stunden noch in Hamburg auf der Bühne stand. Eine kleine Bühne. „Isny ist voll krass, ich hab noch nie vor so vielen Menschen gestanden.“ Freundlich nicken ihr die Kollegen zu. Klatschen ab. Wünschen ihr Glück. Mutig tritt sie ans Mikrofon. Noch mutiger erzählt sie dort von einer Nacht, die sie lieber vergessen würde. Sie spricht offen und detailreich über Sex, den sie nicht wollte. „Erschreckend viele Frauen kommen nach dem Auftritt zu mir und sagen: Mir ist schon genau das Gleiche passiert“, sagt sie.

Ausdrücken, was viele denken. Das will in Isny an diesem Abend fast jeder. Oder provozieren: Yannick Steinkellner aus Graz sagt, dass er Fußball für „Rrrrromantik, wenn nicht gar Errrrrotik“ hält. Marius Loy ist „ein weißer, heterosexueller, Oberschwabe“, der gerne über ernste Probleme geredet hätte. Er hat aber keine. „Nur selbstgemachte.“ Kabarettist und Finalist Paul Weigl spricht in einer mächtigen Bühnenpräsenz über Freiheit und sein Soloprogramm „Passionsfrüchtchen - wie man Leidenschaft“. Theaterautorin Theresa Sperling liefert einen äußerst bewegenden Text über beschnittene Schülerinnen und eine fingernagelgroße „Öffnung zum Lieben und Hoffnung zu fliehen“. Hank M. Flemming erzählt maximal sympathisch von der Familienplanung mit seiner Gangster-Rapper-Oma, Tabea Farnbacher vom Hamsterrad, das dem Glaubenssatz „sei motiviert und sei fleißig“ entspringt.

Am Ende gewinnt in Isny ein „Hoch auf die Horizontale“: Ein Text, der das Wohlgefühl Schlaf beschreibt. Offensichtlich trifft es das Thema der Slam-Gäste um kurz vor eins im Zirkuszelt. Erkenntnis: Moderne Poeten erzählen, was ihre Zuhörer beschäftigt. Oder sie beschäftigen ihr Publikum mit neuen Gedanken. Ganz sicher denken viele jetzt über gelungenes Versmaß nach. Und Reim in seiner schönsten Form: Poetry Slam.