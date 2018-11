„Isny ist der ideale Standort“

Die Firma Prisma Informatik programmiert und implementiert modulare Software-Systeme für mittlere und Großunternehmen. Seit Oktober 2016 gibt es einen Standort in Isny, im Gewerbegebiet Achener Weg. Beim Unternehmensbesuch gaben Niederlassungsleiter Martin Steffens und Geschäftsführer Claudius Malue Bürgermeister Rainer Magenreuter, dem Wirtschaftsbeauftragten der Stadt Claus Fehr und Joachim Hölz vom Unternehmen WIR Einblicke in die Firma.

Am Hauptsitz in Nürnberg sind 30 Mitarbeiter damit beschäftigt ganzheitliche Warenwirtschaftssoftware, die auf Microsoft-Systemen basiert, sowie Business Intelligence Lösungen zu programmieren und in den Betrieben einzuführen. Sie verstehen sich als Partner, die Unternehmen helfen, eine stabile Brücke in die IT-Welt von morgen zu bauen. Die grün eingefärbte Brücke ist daher auch das ständige Symbol der Vernetzung, das sich in den Geschäftsräumen Am Schäferhof 2 als Dekoration auf vielen Bildern wiederfindet. Der gebürtige Allgäuer Claudius Malue ist einer der Gründer der Firma Prisma Informatik. „Ich bin von Grund auf reingewachsen in bedarfsorientierte Software“, erklärt der studierte Informatiker, der nach Studium und Tätigkeit als Leitender Angestellter im Jahr 2006 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.

Neben dem strategischen Vertriebsstandort in Münster, der die dortige Metropolregion abdeckt, habe Malue den Standort in Isny ganz bewusst gewählt. Zum einen wegen der logistischen Anbindung nach Vorarlberg, der Region Bodensee, der Schweiz und dem süddeutschen Raum. Zum anderen wegen der guten Aussicht auf Arbeitskräfte mit Studienmöglichkeiten in Kempten und Isny. Potentielle Mitarbeiter akquiriert er auf Karrieretagen oder anderen Berufsmessen. Bachelor- oder Masterstudenten seien bei geeignetem Schwerpunkt im Bereich der „Business Intelligence Systeme“ regelmäßig in seiner Firma zu finden, erklärt er. Die Aussicht, dass in Isny an der nta bald wieder Informatikstudenten ausgebildet werden, sei für Malue hochinteressant. Er ließ sich von Magenreuter gezielt über das Vorantreiben der Bemühungen informieren.

Zurzeit acht Mitarbeiter

Derzeit beschäftigt die Softwareschmiede in Isny in angemieteten Räumen der Biogastechnik Süd acht Mitarbeiter. Standortleiter Steffens, der gelernter Bankkaufmann sowie Volkswirt ist und seit kurzem im Allgäu wohnt, berät die Kunden in der Region vornehmlich im Bereich der Daten- und Geschäftsprozess-Analyse. Neben dem Kerngeschäft, der Programmierung und Einführung von allumfassender Betriebssoftware, sieht Malue einen Zukunftszweig im Bereich der intelligenten Datenauswertungssysteme (Business Intelligence). Unter dem Namen „Qlik“ bietet Prisma Informatik ein Produkt an, das „aus den gesammelten Daten eines Unternehmens einen wahren Schatz macht“, ist er überzeugt. „Wer den Wert seiner Daten optimal ausschöpft, kann wichtige neue Erkenntnisse gewinnen, bessere Entscheidungen treffen und sich Wettbewerbsvorteile sichern.“

Auf die Frage von Bürgermeister Rainer Magenreuter, wie zufrieden sie mit Isny als Standort seien, geben Malue und Steffens der städtischen Abordnung als Wunsch mit, sich verstärkt für den Breitbandausbau in Isny einzusetzen. „Als Betrieb, der für IT-Lösungen zuständig ist, können wir uns keinen Ausfall leisten.“