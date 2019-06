Isny ist auf dem Weg zur „Smart City“

Das ist Unitymedia

Die Unitymedia GmbH ist ein deutscher Kabelnetzbetreiber mit Sitz in Köln. Seit 2009 ist das Unternehmen eine Tochtergesellschaft von Liberty Global, das 2011 auch den Kabelnetzbetreiber Kabel BW übernahm und beide Unternehmen im August 2012 unter der Holding Unitymedia KabelBW GmbH zusammenführte. Im Dezember 2018 wurde bekannt, dass Liberty Global das Tochterunternehmen ausgenommen und in acht Jahren 3,8 Milliarden Euro bei Unitymedia abgeschöpft haben soll. Der einstige Kaufpreis betrug 2,1 Milliarden Euro. Im selben Zeitraum zahlte Unitymedia in Deutschland nur gut 50 Millionen Euro an Unternehmensteuern. Die Muttergesellschaft hat Unitymedia die Zinsen für die Übernahmekredite und mehr in Rechnung gestellt. Seit der Einstellung der Marke Kabel BW 2015 verwendet das Unternehmen ausschließlich Unitymedia als Firma und Marke. Das Unternehmen hat 7,1 Millionen Kunden in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. 6,4 Millionen Kunden haben Kabelfernsehen, 3 Millionen Telefon und 3,2 Millionen Internet bei 12,9 Millionen per Kabel versorgbaren Haushalten. Am 9. Mai 2018 gab die Muttergesellschaft Liberty Global bekannt, dass Unitymedia an die Vodafone Group verkauft wird. Mit der Fusion von Vodafone Kabel Deutschland und Unitymedia entsteht ein Quasi-Monopol im deutschen Kabelfernsehnetz. Der hochprofitable Verkauf an Vodafone soll für Liberty weitgehend steuerfrei ablaufen. Die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden steht noch aus. (Quelle: Wikipedia).