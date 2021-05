Isny-Info und Stadtbücherei öffnen für Publikumsverkehr

Das Hallgebäude hat seit Dienstag, 25. Mai, wieder geöffnet. Die Mitarbeiterinnen der Isny-Info und der Stadtbücherei stehen Gästen und Bürgern wieder zur Verfügung.

Voraussetzung für die Öffnung ist ein Hygienekonzept, das den Zugang unter den aktuellen Vorschriften regelt. Der Zutritt ist nur mit Nachweis für geimpfte, genesene oder getestete Personen möglich. Die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei und Isny-Info bitten darum, den Nachweis direkt beim Betreten an der Theke vorzuzeigen. Weiterhin im Angebot der Bücherei bleibt der Abholservice, der telefonisch oder per Mail bestellt werden kann, sowie die Medienrückgabe am Eingang.

Am Eingang wird durch das Einchecken per QR-Code mit Hilfe der Luca-App die Kontaktnachverfolgung garantiert, welche für Betreiber verpflichtend ist. Wer kein Smartphone besitzt, kann auch manuell erfasst werden.

Die Isny-Info mit Isny-Shop ist zu den regulären Sommeröffnungszeiten von Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Stadtbücherei hat wie folgt geöffnet: Dienstag, Mittwoch und Freitag 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Donnerstag 9 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 12 Uhr.