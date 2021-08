Isny in Zahlen

Die Broschüre „Statistik Kommunal 2021“ mit allen statistischen Daten zu Isny ist erschienen und kann auf der Homepage der Stadt eingesehen werden. Die Publikation dient jeweils als statistisches Jahrbuch für die 1101 Gemeinden in Baden-Württemberg.

Wie die Stadt mitteilt, stellt die Broschüre die Zahlen des Lands Baden-Württemberg den Isnyer Zahlen voraus, was interessante Vergleiche ermöglicht. Die Daten und Fakten seien nicht nur eine spannende Lektüre, sondern würden auch praktischen Nutzen für geschäftliche und berufliche Zwecke bieten. Sie seien eine wichtige sachliche Grundlage für Diskussionen und Entscheidungen.

Die Zahlen zur Bevölkerungsstruktur verraten beispielsweise ein interessantes Detail: Während bis in die Altersgruppe bis 40 Jahre der männliche Anteil etwas größer ist, sind bei den ab 40-Jährigen die Frauen in der Überzahl. Bevölkerungszuwachs basiert in Isny, ähnlich wie in ganz Baden-Württemberg, auf Zuzügen: 2019 gab es weniger Geburten als Sterbefälle.

Laut der Stadt hat Isny mit 7259 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten so viele wie noch nie. Erstaunlicherweise ist der Frauenanteil dabei über die Jahre stetig gesunken: von 50 Prozent in 2005 auf 46 Prozent in 2020.

Ein weiteres interessantes Feld ist das Thema „Bauen und Wohnen“. 2020 wurden 40 Baugenehmigungen für Wohngebäude mit insgesamt 242 Wohnungen erteilt. Mehr Baugenehmigungen gab es nur 2016 mit 43. Damals entstanden dadurch aber nur 143 Wohnungen. Der Wohnungszubau bedeutet einen Höchststand der letzten acht Jahre. Hier könnte sich unter anderem das Baugebiet Mittelösch niederschlagen. Die Zahl der Wohngebäude ist seit 1968 kontinuierlich gestiegen, 2019 waren es 6842.

Wenig überraschend ist der Blick auf die Landwirtschaft, meldet die Stadt. Die Gesamtzahl der Betriebe sinkt so stetig, wie die durchschnittliche Betriebsgröße steigt. Ein weiterer Aspekt: Während es 1991 kein Ackerland auf der Gemarkung Isny gab, nimmt dieses 2020 drei Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ein.

Eine positive Erkenntnis der neuen Statistik: Die Stickoxidemissionen des Straßenverkehrs sind seit 1995 stark gesunken, am deutlichsten ab 2010 im Zuge der B12-Umgehung, aber auch danach kontinuierlich.