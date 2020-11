Isny im Allgäu erneut unter Deutschlands „Top Kurorten“

Bereits zum dritten Mal in Folge darf sich Isny über eine vom Magazin „Focus Gesundheit“ vergebene Auszeichnung freuen. Wie die Isny Marketing Gesellschaft (IMG) mitteilt, gehört der Heilklimatische Kurort auch 2021 zu den Top Kurorten Deutschlands.

In Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Recherche-Institut „Munich Inquire Media“ habe „Focus Gesundheit“ mehr als 350 Kurorte und Heilbäder unter die Lupe genommen. In die Bewertung fließen unterschiedliche Kriterien ein, die zur Einstufung als „Top Kurort“ führen, teilt die IMG weiter mit. Dabei werde zum einen die Gemeinde befragt, gleichzeitig recherchierten die Redakteure in offiziellen Datenquellen und befragen Kurgäste.

Die medizinische Versorgung vor Ort stelle bei der Bewertung ein wichtiges Kriterium dar. Dabei punkte Isny mit den ansässigen Fachärzten, den Fachbereichen der Waldburg-Zeil-Kliniken Neutrauchburg und der Rehaklinik Überruh in Bolsternang.

Hervorragende Luftqualität und mehr

Des Weiteren herrsche in dem Heilklimatischen Kurort eine hervorragende Luftqualität, das Wanderwegenetz sei vorbildlich ausgebaut, das Kulturleben verblüffend rege. Das Freizeitangebot entspreche einem Urlaubsort im Allgäu: Hier gebe es von der Minigolfanlage bis zur Langlaufstadion reichlich Angebote.

Neben der medizinischen und kurorttypischen Infrastruktur spiele auch die Meinung der Klinikpatienten eine wichtige Rolle. Um sich ein Bild über deren Zufriedenheit zu verschaffen, interviewten die Focus-Redakteure Vertreter von Patientenverbänden über die Erfahrungen, die Mitglieder in den Kliniken gemacht haben. Statistische Zahlen wie die Anzahl der Gästebetten, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer – diese lag in Isny zuletzt mit sieben Tagen auf einem sehr guten Niveau – und die Anzahl der Sonnenstunden rundeten das Ergebnis ab.

Lob an die Stadt

IMG-Geschäftsführer Jürgen Meier sei sehr erfreut über die Auszeichnung. Er sieht sie als Lob an die Stadt: „Der Kriterienkatalog ist breit gefächert. Dass Isny so gut beurteilt wird zeigt, dass die Akteure vor Ort gut zusammenarbeiten: Von den Rehakliniken über die Stadtverwaltung bis hin zu den Tourismusverantwortlichen. Alles mit dem Ziel, dass sich die Patienten in Isny gut betreut und wohl fühlen.“

Für die Waldburg-Zeil-Kliniken gebe es gleich doppelt Grund zur Freude: Die drei Fachkliniken Schwabenland, Argental und Alpenblick haben es unter die „Top Rehakliniken 2021“ geschafft, ebenfalls eine vom Magazin „Focus Gesundheit“ vergebene Auszeichnung. Besonders in der Rubrik „Von Ärzten empfohlen“ und in der Bewertung der Klinikstruktur stächen die Einrichtungen bei der Reputation hervor.