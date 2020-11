Isny Güldiner als Alternative zu Schlossweihnachts-Gutscheinen

Wegen der abgesagten Schlossweihnacht wird es in diesem Jahr keine Schlossweihnachts-Gutscheine geben. An einem kleinen Adventsprogramm arbeitet die Isny Marketing (IMG) nach eigenen Angaben zurzeit. Eine Alternative zu den Gutscheinen als Adventspräsent gibt es bereits: die Isny Güldiner.

Sowohl Firmen wie Privatpersonen haben in den vergangenen Jahren Schlossweihnachts-Gutscheine für Mitarbeiter, Kunden und Partner sowie für Freunde und Familie erworben. Mit ihnen konnte an allen Ständen der Schlossweihnacht gezahlt werden.

Güldiner als Adventspräsente

„Die Isny Güldiner eignen sich ebenso gut als kleine vorweihnachtliche Aufmerksamkeiten. Sie sind ein Isny-typisches Präsent, das für ein gemeinsames Essen in den Isnyer Lokalen oder bei einem vorweihnachtlichen Stadtbummel genutzt werden kann“, erklärt Katrin Mechler vom Büro für Stadtmarketing der IMG. Firmen und Geschäftsinhaber können ihre Kunden und Mitarbeiter mit Güldinern überraschen und sie auf ein Stück Weihnachten einladen. So lässt sich unter Freunden und Kollegen auch in Corona-Zeiten die Adventszeit bei einem gemeinsamen Stelldichein genießen.

Güldiner aus Solidarität

„Gleichzeitig stärkt der Isny Güldiner das lokale Gewerbe. Dieser solidarische Aspekt ist in diesen von Corona überschatteten und schwierigen Zeiten ebenso bedeutsam“, so Mechler. Der Wert der Güldiner-Münzen beträgt fünf beziehungsweise zehn Euro. Sie können wie Geschenkgutscheine in mehr als 80 Isnyer Geschäften, Lokalen und Einrichtungen genutzt werden.

Da die Güldiner nur in Isny angenommen werden, bleibt die Kaufkraft in der Stadt, und Isnys Attraktivität als Einkaufsstandort wird insgesamt gefördert. Die Güldiner können außerdem bei den Christbaumverkäufen, beim Wintersport- und Weihnachtsflohmarkt und den für dieses Jahr zusätzlich geplanten Kunsthandwerkerständen an den Adventssamstagen eingelöst werden.

Direkt bestellen

Die Güldiner sind bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben in der Bergtor- und Bahnhofstraße, in der Isny Info am Marktplatz und im BürgerBüro erhältlich. Das Büro für Stadtmarketing nimmt darüber hinaus in diesem Jahr direkt Bestellungen an und verpackt die Münzen als Präsente im Satinsäckchen.

Bestellungen von Isny Güldinern werden im Büro für Stadtmarketing telefonisch unter 07562 / 905311 oder per E-Mail an info@isny-aktiv.de angenommen und können im Gartenhaus oder ab 20. November im Hallgebäude abgeholt werden. Die Bezahlung erfolgt per Rechnung.