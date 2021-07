Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Neben der wöchentlichen Samstagsführung um 9.30 Uhr wird über die Sommermonate das Führungsprogramm verdichtet. Die Stadtführung „Isny erzählt Geschichte“ wird ab Juli zusätzlich dienstags um 19 Uhr angeboten.

Die Isnyer Gästeführer laden Interessierte ein, sie auf einer Reise durch die Isnyer Stadtgeschichte zu begleiten. Bei der Führung durch die mittelalterliche Gründungsstadt erhalten Teilnehmer interessante Einblicke in die Stadtgeschichte mit ihren Toren, Türmen und Graben. Treffpunkt ist jeden Dienstag um 19 Uhr am Kurhaus am Park (Juli bis 15. September). Eine Anmeldung ist erforderlich. Tickets können direkt online unter www.isny.de/erlebnisse gebucht werden. Um an den Führungen teilzunehmen bestehen aktuell keine besonderen Regelungen. Die allgemeinen Abstands- und Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden. Eine Maskenpflicht während der Führung gibt es nicht. Trotzdem muss eine Mund-Nasen-Bedeckung mitgeführt werden, um kurzzeitig entstehende Sicherheitsabstände unter 1,5 m überbrücken zu können. Info & Kontakt: Isny Info, Tel. 07562 99990-50, E-Mail: info@isny-marketing.de