Isny Classic 2019: Ein Wochenende im Zeichen historischer Motorräder

Der älteste Faherr war schon 1962 dabei: Burchard Lenz hat sein Wohnmobil im Fahrerlager an einer ruhigeren Ecke geparkt. Nach 770 Kilometern Anfahrt hat er das auch verdient, mit seinen 84 Lenzen ist Lenz der älteste Isny-Classic-2019-Teilnehmer und ein sehr erfahrener Motorsportler. Als jungen Soldaten und Kradmelder habe man ihn zu der „dienstlichen Veranstaltung“ von Munsterlager nach Isny geschickt, 1962 war seine Maschine eine 250-Kubikzentimeter-Maico. Heute hat er eine Herkules dabei, „die ist ausgemustert und übriggeblieben“, sagt er mit traurigem Blick auf die in Tarnfarbe lackierte Zweitaktmaschine. Rund zehnmal fährt der Veteran bei Classic-Geländewettbewerben mit. „Der Sport boomt, in Deutschland gibt es etwa 80 solcher Veranstltungen dieses Jahr“, weiß Lenz. Ob er seine Liebe zum Motorradfahren auch beruflich genutzt hat? „Oh ja, ich bin Fahrlehrer bei der Bundeswehr gewesen, hab’ alle Arten von Fahrzeugen unter mir gehabt, vom Krad, Lkw und Bus bis zum Panzer.“ Und mit Wehmut in dem von Wind und Wetter gegerbten Gesicht: „Das war mein Leben!“ – Das Foto oben entstand am Freitag im Fahrerlager auf dem Festplatz am Rain, wo bis Sonntag Start und Ziel aller Rennen ist. Dort musste sich jede Maschine den gestrengen Prüfern stellen, insgesamt sind 300 Fahrer aus acht Nationen dabei.