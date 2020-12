Isny beklagt Corona-Todesfälle, Bürgermeister warnt

Rainer Magenreuter warnt eindringlich: „Die Zahl der Infizierten in Isny ist in den letzten Tagen sehr stark angestiegen, und leider haben wir auch Todesfälle zu beklagen.“ Deshalb hat sich Isnys Bürgermeister dieses Wochenende in den „sozialen Medien“ mit einem „Aufruf zu Weihnachten unter Corona-Vorzeichen“ an die Bevölkerung gewandt.

Außerdem versandte das Rathaus am Samstag eine Pressemitteilung. Magenreuters dringlicher Appell: „Bleiben Sie über die Feiertage und auch dazwischen zu Hause und halten Sie sich strikt an alle Corona-Regeln! Feiern Sie Weihnachten und Silvester in Ihrem Haushalt und verzichten Sie – auch wenn es schwer fällt – auf Besuche bei Verwandten oder Freunden.“

Regeln gelten auch bei negativen Tests

Verbunden ist sein Aufruf mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf, „dass die Corona-Regeln auch für Personen mit negativem Corona-Test und für Personen, die schon mit dem Virus infiziert waren, gelten“. Seine eindringliche Bitte in dieser Zeit sei: „Weniger ist mehr.“ Je kleiner ein Kreis sei, in dem Menschen feiern, desto geringer ist die Gefahr der Ansteckung.

„Deshalb bitte ich Sie auch, die Möglichkeiten der Verordnungen nicht auszuschöpfen, sondern Ihre Feiern auf Ihren Haushalt zu beschränken“, unterstreicht der Bürgermeister. „Nur durch strikte Kontaktbegrenzung können wir die Ausbreitung des Virus eindämmen.“