Isny bei neuer Erlebnisführung genussvoll erschmecken

Im Frühjahr 2022 startet in der Innenstadt von Isny eine ganz neu konzipierte Stadtführung. Dabei wird es historisch, regional und lecker, teilt Isny Marketing mit.

Die kulinarische Stadtführung vereint auf drei Stunden die Geschichte von Isny und die heimische Allgäuer Kulinarik. Auf neuen Wegen zu ruhigen und unbekannten Ecken entdecken die Teilnehmer Isny von einer anderen Seite und kehren dabei in vier unterschiedliche Gaststuben ein. Es gibt eine Mischung aus traditionellen Speisen, modernem Ambiente und erfrischenden Geschichten. Die Stadtführung richtet sich an alle Liebhaber von historischen Überlieferungen und saisonaler sowie regionaler Küche. Die Auswahl an Speisen und Getränken variiert je nach Jahreszeit und die Produkte werden von regionalen Erzeugern bezogen.

Am Samstag, 16. April, findet um 11 Uhr die Premiere der Stadtführung statt. Weitere Termine sind immer am dritten Samstag im Monat. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen beschränkt.