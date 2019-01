Isny als letzter Test vor der WM

Als ein „tolles Beispiel für Inklusion, die in Isny auch mit dem Wintersportverein gelebt wird“, bezeichnet Leon Adriaans die Internationalen deutschen Para-Meisterschaften im Allgäu am vergangenen Wochenende. Der Niederländer, Wahl-Isnyer, Sportlehrer für Behinderte in Wilhelmsdorf und selbst gehandicapt wegen eines fehlenden linken Unterarms, engagiert sich seit fast zwei Jahrzehnten als Trainer, Stützpunktleiter und Wettkampforganisator für den nordischen Behinderten-Skisport in Deutschland.

Am Samstag maßen sich insgesamt 40 Athleten mit körperlichem Handicap im Alter zwischen neun und über 60 Jahren zunächst im Skilanglauf in Isny. Zu den Biathlon-Wettkämpfen am Sonntag in Nesselwang traten noch einmal 25 Sportler an, neben jenen aus Deutschland auch Gäste aus Tschechien und der Schweiz. Der Wettkampf um die nationalen Titel war die letzte Standortbestimmung der deutschen Elite vor den „World Para Nordic“-Weltmeisterschaften vom 15. bis 24. Februar in Prince George in Kanada.

Sitzskifahrer Martin Fleig, ein Adriaans-Schützling und Goldmedaillengewinner bei den Paralympics 2018 im südkoreanischen Pyeongchang, errang in Isny als prominentester Teilnehmer in beiden Disziplinen den Titel des deutschen Meisters. Doch bereits die Schüler hätten „sehr beeindruckend gezeigt, wie man den nordischen Skisport trotz Handicap ausüben kann“, sagte Jan Lenz, stellvertretender Vorstand des WSV Isny, im Rückblick auf das Wochenende.

Teilnehmer von neun bis 60 Jahre

Jüngste war die neunjährige Lilly Marle Mönch aus Thüringen, eine von sieben Schülern bis zum Alter von 15 Jahren, die in der Stehend-Disziplin dreimal die Zwei-Kilometer-Schleife bewältigten. Unter ihnen Linn Kazmaier aus Oberlenningen und Max Long aus der Nähe von Rottweil, die Adriaans trainiert. Merle Menje (Schüler W15) bewältigte wie zwei weitere Damen in der Erwachsenenklasse auf Sitzskiern zweimal 2,5 Kilometer.

Ältester Teilnehmer an den deutschen Meisterschaften 2019 war in der Klasse Senioren bis 60 der Oberstdorfer Frank Thauer. An dieser Altersgruppe macht Adriaans fest, wie selektiv die Loipen im Isnyer Langlaufstadion sind: „Ein paar Senioren sind gekommen, aber wieder heimgefahren wegen der anspruchsvollen, leistungsstarken Strecke, die den Athleten ordentlich was abverlangt hat.“

Die Schüler Kazmaier, Long und den sehbehinderten Lennart Volkert nennt Adriaans seine „neuen, großen Talente“, von denen zwei in Isny zudem vom integrativen Engagement der WSV-Jugend profitierten: Leo Maus sprang kurzfristig bei Volkert als Vorläufer ein und lotste ihn über die Loipe. Wie auch Ian Mayer, der die sehbehinderte Leonie Walter aus St. Peter bei Freiburg in der Spur unterstützte. „Die Motivation kommt aus den Jugendlichen heraus, sie machen gerne mit“, hebt Adriaans die Unterstützung der beiden jungen Vorläufer hervor: „Das wird im WSV gelebt, sie freuen sich teilzunehmen, es ist für sie Ansporn und Anspruch, weil sie von den Behinderten auch gefordert werden, sie müssen die Runden mitlaufen und merken, wie hart da gearbeitet wird.“

Vorläufer Ian Mayer war am Sonntag auch als Vorläufer in Nesselwang mit dabei, wo die Biathlon-Wettbewerbe gemeinsam mit dem dortigen Skiclub ausgerichtet wurden. Aus der Schützengilde Isny 1478 brachte Adriaans (dort ebenfalls Mitglied) fünf freiwillige Helfer für die Organisation der Schießwettbewerbe mit. Der Allgäuer Stützpunkttrainer erwartet im Übrigen am 15. und 16. Februar rund 900 Schüler in Nesselwang zum Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in den Disziplinen Langlauf, Skispringen und Ski Alpin.

„Klein, aber fein“

Als „klein, aber fein“ fasste WSV-Vize Jan Lenz die Wettkämpfe in Isny zusammen, die der Abteilungsleiter der WSV-Langläufer mit seinem Team perfekt organisierte – samt abendlicher Siegerehrung, bei der Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter den Para-Sportlern persönlich gratulierte.

Deutsche Meisterin im Para-Langlauf wurde Vivian Hösch (Begleitläufer Michael Huhn), Clara Klug sicherte sich den Titel im Para-Biathlon (Begleitläufer Martin Härtel). Im Para-Langlauf der Herren stehend gewann Alexander Ehler, der sich im Para-Biathlon tags darauf nur Teamkamerad Steffen Lehmker geschlagen geben musste.