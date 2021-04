Isny Aktiv begrüßt 100. Isny Güldiner-Teilnehmer

Immer mehr Betriebe der Stadt haben sich in den vergangenen Monaten dazu entschlossen, die Isnyer Zweitwährung, den Isny Güldiner, als reguläres Zahlungsmittel zu akzeptieren. Am 1. April kam die JET Tankstelle in Schweinebach als 100. Güldiner-Annahmestelle dazu, wie Isny Marketing GmbH mitteilt.

Die Kommune Isny habe bereits vor fast 20 Jahren den Wert eines eigenen Stadtgeldes erkannt und den Isny Güldiner eingeführt, welcher als Kundenbindungsinstrument den Einkaufsstandort stärken und die lokale Kaufkraft an die Stadt binden soll. Das Bewusstsein über den Wert dieser Zweitwährung für die Stadt sei durch die Corona-Krise gestiegen: Es gebe immer mehr Bürger, die Isny Güldiner Münzen statt Gutscheine oder Bargeld verschenken, immer mehr Unternehmen, die Güldiner als steuerfreie Boni für Ihre Mitarbeiter ausgeben, und immer mehr Betriebe, die Güldiner als Zahlungsmittel akzeptieren.

Die Idee von der Unterstützungsleistung war auch für den neuen Betreiber der Jet-Tankstelle in Isny-Schweinebach, Yilmaz Zorba, einer der Gründe, sich am Güldiner-System zu beteiligen. Es sei wichtig, sich solchen lokalen Initiativen anzuschließen, erklärt Zorba. „Wir gehören ja zur Isnyer Unternehmerlandschaft und wollen uns aktiv einbringen und mit Isny verbinden. Isny Güldiner als Zahlungsmittel anzunehmen, war daher selbstverständlich für uns. Mit diesem Angebot können wir außerdem unseren Service ausbauen und unseren Kunden einen besonderen Mehrwert bieten.“

Am 1. April wurde die Jet-Tankstelle und damit die zweite Tankstelle im Stadtgebiet zum 100. Güldiner-Teilnehmer. Milena Fink und Sinikka Kreitmeier von der Geschäftsstelle Isny Aktiv hießen Yilmaz Zorba mit einem Blumengruß in der Gemeinschaft willkommen. „Die Bandbreite der Betriebe, die Isny Güldiner annehmen, reicht von kleinen inhabergeführten Fachgeschäften bis hin zu den Läden größerer Handelsketten, von Cafés bis hin zu Restaurants“, so Fink.

Auch die Stadtverwaltung Isny unterstützt Handel und Gastronomie in Krisenzeiten und bringt derzeit weitere Isny Güldiner in den Umlauf. Für die Aktion Treuepass im April von der Isny Marketing GmbH, die noch bis 30. April läuft, sponsert die Stadtverwaltung 3000 Euro in Form von Isny Güldinern als Gewinne.