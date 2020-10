Internetkampagne: So sucht Isny nach Ärzten

In Isny ist die medizinische Versorgung derzeit noch sehr gut. Bevor sich das ändert, will die Stadt dagegensteuern und sucht mit einer Internetkampagne Ärzte, die sich in Isny niederlassen und arbeiten wollen.

Wie nahezu überall gehören auch in Isny viele Mediziner einer Generation an, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen wird, heißt es in der Pressemitteilung.

Vor wenigen Jahren sei es noch so gewesen, dass sich mehrere Bewerber auf eine frei werdende Praxis bewarben. Das habe sich grundlegend geändert, junge Ärzte würden nicht mehr Schlange für eine Praxisnachfolge stehen.

Warum das so ist, erläutert Guntram Fischer von der Beratungsfirma Fischer und Rauch in Kempten: „Eine Einzelpraxis zu übernehmen, ist für den heutigen Medizinernachwuchs nicht mehr so erstrebenswert. Es wird flexibleren beruflichen Strukturen der Vorzug gegeben.“

„Ärzte streben bessere Work-Life-Balance an“

70 Prozent der derzeitigen Medizinstudenten sind zudem weiblich, viele von ihnen möchten Beruf und Familie verbinden können, zeige die Erfahrung. Generell werde eine bessere Work-Life-Balance angestrebt. Das alte Bild des Hausarztes, der sieben Tage die Woche 24 Stunden im Dienst seiner Patienten unterwegs war, habe ausgedient. Und genau da soll die Kampagne der Stadt ansetzen. Denn auch in Isny gibt es die unterschiedlichsten Modelle, vom Angestellten in einer bestehenden Praxis, über die Gemeinschaftspraxis bis hin zu den Möglichkeiten eines MVZ.

„Eigentlich ist das keine städtische Aufgabe, aber wenn etwas nicht von alleine funktioniert, müssen wir als Stadt selbst die Initiative ergreifen“, sagt Bürgermeister Rainer Magenreuter. „Unsere Bürgerinnen und Bürger sollen sich wohlfühlen in der Stadt, und zu einer gesunden Infrastruktur gehört eine gute medizinische Versorgung.“ Dem sich in diesem wichtigen Bereich abzeichnenden Mangel will man frühzeitig abhelfen. Angesprochen fühlen sollen sich jüngere Mediziner, angehende Fachärzte und wechselwillige Krankenhausärzte.

Ärzte werden gesucht unter www.arzt-in-isny.de

Die Kampagne, die die Stadt mit der Agentur Kodiak auflegt, soll die flexiblen beruflichen Möglichkeiten für Ärzte in Isny ansprechend aufzeigen. Es geht aber auch um die Attraktivität der Stadt und der Region an sich, die mit ihrem hohen Freizeitwert ideale Voraussetzung für eine gute Work-Life-Balance biete. Deshalb war auch die Isny Marketing von Anfang an in die Kampagne einbezogen. Die Internetseite www.arzt-in-isny.de, die unter anderem in Social Media-Kanälen beworben wird, soll bewusst machen, dass der Slogan „Arbeiten wo andere Urlaub machen“ wie für Isny erdacht klingt.

Bürgermeister Rainer Magenreuter und Guntram Fischer stellen sich als Ansprechpartner für interessierte Ärzte zur Verfügung. Sie hoffen auf große Resonanz, damit auch künftig die medizinische Versorgung in Isny auf hohem Niveau gesichert ist.