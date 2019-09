Internationaler Besuch kündigt sich an

- Die Geländefahrt Isny Classic hat in der Motorsportszene in ganz Europa einen hervorragenden Ruf, teilt Isny Marketing mit. Sie findet dieses Jahr vom 6. bis 8. September zum 15. Mal statt.

Die Leidenschaft für klassische Motorräder, die Aussicht auf eine gut organisierte Veranstaltung und das Wiedersehen mit langjährigen Freunden seien gute Gründe für Fahrer aus Nah und Fern, sich zur Isny Classic anzumelden. Aber auch die schöne Landschaft und die Isnyer Sehenswürdigkeiten würden alle zwei Jahre Fahrer und Zuschauer ins Allgäu locken.

Die limitierten Startplätze für die Isny Classic, bei der nur Geländemotorräder bis Baujahr 1978 starten, waren laut Mitteilung auch dieses Jahr wieder schnell vergeben. Fahrer aus Österreich, der Schweiz und Deutschland seien immer wieder dabei, aber auch aus Holland, Frankreich, Belgien und Großbritannien kämen die Anmeldungen. Die internationale Gemeinde sei seit der ersten Geländefahrt 1993 stetig gewachsen und Isny habe sich zum beliebten Austragungsort entwickelt.

„Viele Fahrer kommen mit ihren Wohnmobilen nach Isny und verbinden die Teilnahme an der Geländefahrt mit einem mehrtägigen Urlaub“, berichtet Hans-Peter Bolsinger, der die Zuverlässigkeitsfahrt ins Leben gerufen hat. „Andere mögen es komfortabler und buchen sich eine Unterkunft in Isny oder in einer der Pensionen in den umliegenden Gemeinden, in Maierhöfen und Riedholz. Viele gehen immer wieder in die gleichen Hotels und freuen sich schon auf das Wiedersehen mit ihren Gastgebern“, erzählt er weiter.

Auch die Zahl an Zuschauern wächst. In diesem Jahr werden etwa 2000 erwartet. Auch sie kommen aus verschiedenen Regionen Europas nach Isny. Zwischen den Trial-Prüfungen der Oldie-Maschinen am Samstag, der Geländefahrt am Sonntag und den Abenden im Festzelt am Rain nutzen sie das Wochenende, um Isny mit seinen Sehenswürdigkeiten, seinen Geschäften und Lokalen kennenzulernen und Ausflüge in die Umgebung zu unternehmen, schreibt Isny Marketing.

In Italien sei die Isny Classic besonders beliebt. Mit 70 Teilnehmern seien die italienischen Fahrer in diesem Jahr besonders gut vertreten. Häufig würden sie von Journalisten begleitet, die über die Erfolge ihrer Landsleute auf der 40 Kilometer langen Strecke, aber auch über Isny und das Allgäu berichten. So steigere die Isny Classic ganz nebenbei die Bekanntheit Isnys weit über die Landesgrenzen hinaus.