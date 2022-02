Internationale und lokale Musiker geben Kammerkonzert

Die „Mittagsmusik am Bösendorfer“ präsentiert am Sonntag, 6. März, um 15 Uhr, ein klassisches Kammerkonzert. Auf dem Programm stehen Werke von Korngold, Eisler und Arenskij. Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen. Das teilte das Büro für Kultur des Isny Marketings mit.

Der wertvolle Bösendorfer Flügel des Kurhauses mit seinem herausragenden Klangfarbenreichtum wird von Hans-Christian Hauser in Szene gesetzt. Er versammelt für das Konzert ein Ensemble von lokalen und internationalen Künstlern: Adrián Ibanez-Resjan und Mihaela Elena Matei spielen jeweils die Violine, Zhao Qiyun die Viola und Bledar Zajmi das Cello. Hinzu kommen Alisa Heutmann an der Flöte und Sandra Bodenmüller an der Klarinette. Das Klavierquintett E-Dur 1. Satz von Erich Korngold besticht durch eine leidenschaftliche Atmosphäre. Es folgt das Stück „Vierzehn Arten, den Regen zu beschreiben“ von Hanns Eisler. Entstanden ist es im Kontext einer Stummfilmvertonung von 1941. Das Werk spiegelt die Entstehungszeit wider: den Schrecken des Krieges, die Einsamkeit in deiner Großstadt wie New York, die Sehnsucht nach Stille und es bildet gleichzeitig eine Hommage an seinen Lehrer Arnold Schönberg. Zum Abschluss des Konzerts gibt das Ensemble das