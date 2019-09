Integration gewagt – und gewonnen

Der Tisch ist reichlich gedeckt mit türkischen Spezialitäten. Das goldene Ehepaar Senayi und Hamiyet Yurtoglu, Kinder und Enkel – alle sind in festlicher Stimmung beieinander. Und in der Küche steht zusätzlich noch eine riesige Hochzeitstorte zum Verzehr bereit. So sieht türkische Gastfreundschaft aus.

Peter Clement besuchte in Vertretung des Bürgermeisters das goldene Hochzeitspaar und nahm sich Zeit, um hineinzuhören in die einstige türkische Gastarbeiterfamilie, deren Kinder sich schon längst nicht mehr als solche verstehen und fühlen. Er überbrachte die Glückwünsche der Stadtverwaltung mit Blumen und kleinen fair gehandelten Produkten aus dem Weltladen und auch eine Urkunde des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Yurtoglus kommen aus großen Familien aus Eskpazar am Schwarzen Meer, einem Städtchen so groß wie Isny und landschaftlich genauso schön gelegen, auf einer Höhe von 700 Metern, so wird betont. Es bestehe kaum ein Unterschied, außer Sprache und ein bisschen Kultur. Senayi hat nach der Schule Maurer gelernt, hat aber als Briefträger gearbeitet. Ehefrau Hamiyet kommt aus der landwirtschaftlichen Arbeit ihrer eigenen Familie. Am 15. September 1969 wurde geheiratet, standesamtlich und auch vor dem Imam, der zur Feier ins Haus kam, um die Ehe zu bestätigen und zu segnen. Wie sie sich gefunden haben, wird nicht verraten.

Weil es in der Heimat wenig Arbeit gab und noch weniger Verdienst, hat Senayi im deutschen Konsulat seine Bereitschaft als arbeitssuchender Maurer angemeldet, um nach Deutschland übersiedeln zu wollen. „Ich wurde einem Baugeschäft in Isny zugewiesen, alles ging ganz schnell und zunächst ohne die junge Ehefrau.“ Zehn Türken seien sie insgesamt gewesen und die Arbeitgeber hätten sich auch um Unterkünfte gekümmert. In den zwei oder drei Wintermonaten hätte er Urlaub bei seiner Frau in der Türkei gemacht und nach drei Jahren sei sie nachgezogen nach Isny. Hier seien ihre drei Kinder geboren, in Isny, in Wangen und Leutkirch zur Schule gegangen bis zum Abitur und alle drei hätten studiert, so erzählt Senayi stolz. Betriebswirtschaft, Maschinenbau und Wirtschaftsinformatik. Die beiden Söhne leben in Isny mit ihren Familien „und wir Alten sind oft damit beschäftigt, die Enkel mitzuversorgen, damit die Eltern tagsüber zur Arbeit können.“

27 Jahre Arbeit auf dem Bau bei fast jedem Wetter, dann seien die Gelenke kaputt gewesen und Senayi musste unfreiwillig in Rente. Seither ist leichte Gartenarbeit angesagt und mithelfen die Enkelkinder großzuziehen. Söhne und Schwiegertöchter bestätigen: „Wir haben ein gutes Miteinander in der Großfamilie und wir werden auch reichlich aus dem Garten der Eltern mitversorgt.“