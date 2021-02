Inklusion im Isnyer Langlaufstadion

Zusammen mit Jugendlichen des Wintersportvereins (WSV) Isny hat Leon Adriaans, Heimtrainer und Landestrainer des „Para Ski nordisch Teams Württemberg“, jüngst vier inklusive Trainingstage im Isnyer Langlaufstadion durchgeführt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Unter strengen Corona-Auflagen hielten die Landeskader der Behindertensportverbände aus Bayern (BVS), Baden-Württemberg (WBRS) und Saarland (BBS) ein viertägiges Trainingslager in Isny ab. Unterstützt wurden sie dabei von drei Jugendlichen des WSV Isny: Jan und Lara Fritzenschaft sowie Fiona Hohmann durften erste Erfahrungen als Begleitläufer für die sehbehinderten Para-Athleten sammeln.

Nach kurzer Einführung und einer Kennenlernrunde setzten alle das Angesprochene gleich mit viel Elan in den Trainingseinheiten um: Beim Biathlon-Training konnten die jungen Begleitläufer dann noch weitere Aufgaben eines „Guides“ kennenlernen. Denn auch das korrekte Heranführen an das Blindengewehr muss gut geübt werden.

Beim anschließenden Probeschießen konnten die sehenden Athleten dann auch selbst Hand ans Gewehr legen. Ein Blindengewehr erfasst über einen Laser das Ziel, mit Kopfhörern bekommt der Athlet über ein akustisches Signal ein Feedback, wann er im Ziel ist. „Gar nicht so einfach“, waren sich die sehenden Begleitläufer einig. Beim abschließenden Wettschießen hatten dann auch die sehbehinderten Athleten klar die Nase vorne.

Die drei Landestrainer des WBRS, BBS und BVS bedankten sich für die Unterstützung durch die Athleten des WSV und äußerten die Hoffnung, dass die Kooperation in Zukunft weiter ausgebaut werden kann. Ein Dank ging auch an die Stadt Isny, an den Landgasthof „Zum Schwarzen Grat“ in Bolsternang für die Unterkunft sowie an Loipenfahrer Erhard Pferdt, der für eine bestens präparierte Loipe gesorgt hatte.