Ingo Scheurer folgt auf Rolf Pawelka

Die Commerzbank hat nach 45 Berufsjahren Filialdirektor Rolf Pawelka in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolger wird Ingo Scheurer, der seit Januar dieses Jahres in der Isnyer Filiale tätig ist und am 24. Januar das Steuer übernommen hat. Bereichsvorstand Werner Braun aus München, Niederlassungsleiter Stefan Rossmayer aus Augsburg und Marktbereichsleiter Wolfgang Wöhnl aus Kempten reisten eigens an, um sich persönlich für Pawelkas Verdienste um den Commerzbank-Standort in Isny zu bedanken.

Der in Heilbronn geborene, 52-jährige Scheurer hat das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt, heißt es in einer Pressemitteilung zum Führungswechsel. Nach dem Abitur machte er bei der Commerzbank in Stuttgart eine Banklehre und habe sich, wie Pawelka, weiter zum Wertpapierspezialisten und Private-Banking-Berater entwickelt. Ab 1999 folgten verschiedene Positionen als Filialleiter, zuletzt in Stuttgart-Sillenbuch.

Ganz wichtig sei dem neuen Filialdirektor, die Kontinuität am Standort Isny zu erhalten, heißt es im Pressetext weiter. Gemeint sei damit „vor allem die zuverlässige Beratung für Privat- und Geschäftskunden im Allgemeinen, aber auch über alle Fachbereiche hinweg wie Anlage, Vorsorge, Ratenkredit und Immobilienfinanzierung“.

Der neue Commerzbank-Filialleiter Scheurer betont: „Gerade in Zeiten von Online-Banking und dem Rückzug von Wettbewerbern bekräftigen wir unseren Standort in Isny, wo unsere Kunden noch persönlich ansprechbare Berater finden. Unser Ziel ist, die beste Kundenbank zu werden.“

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erzählte Pawelka, dass sein Nachfolger Isny bereits kenne, nachdem er das Theaterfestival besucht und dort an Workshops teilgenommen habe.