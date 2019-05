Infrastruktur und Bildung im Fokus

Mit den Spitzenkandidaten Rainer Magenreuter, Bürgermeister in Isny, und Renate Vochezer, die sich seit zehn Jahren im Gemeinderat von Argenbühl politisch engagiert, gehen die Freien Wähler im Wahlkreis IX Isny/Argenbühl in die Kreistagswahl am 26. Mai. In einer Pressemitteilung spricht Magenreuter von „einem starken Kandidatenteam“, das sowohl Stadt wie Ortschaften abdecke und „mit drei Frauen und drei Männern absolute Gleichberechtigung“ gewährleiste.

Mit „Persönlichkeiten, die sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich in den verschiedensten Bereichen engagieren, sind wir hervorragend vernetzt und haben unsere Ohren bei den Sorgen und Nöten unserer Bevölkerung“, ergänzt Renate Vochezer. Sie arbeitet als Beraterin für Personal- und Organisationsentwicklung und führt im Vorstand der Sportgemeinde Christazhofen die Finanzen.

Auf Listenplatz drei folgt Katrin Frey, Familienrechtsanwältin aus Isny, seit einigen Jahren im Beirat des Vereins Kinder- und Jugendarbeit Isny e.V. und jüngst zur Vorsitzenden des Kinderschutzbundes Isny gewählt. Sibylle Lenz auf Platz vier ist seit 15 Jahren Isnyer Gemeinderätin und Bürgermeisterstellvertreterin. Komplettiert wird die Liste durch Diplomingenieur Wolfgang Richard, seit Jahren ehrenamtlich engagiert beim FC Isny und im „Arbeitskreis Isny Oval“, sowie Alexander Ihler, erster Vorstand im Schützenverein Bosternang, Kassier bei der Freiwilligen Feuerwehr und seit zwölf Jahren Ortschaftsrat in Großholzleute.

„Die Kandidaten der Freien Wähler wollen vor allem für eine gute Infrastruktur im Landkreis sorgen“, umreißt Magenreuter das Programm und nennt „Glasfaseranschluss in jedes Haus und eine gute Verkehrsinfrastruktur einschließlich Radverkehrsnetz“ als oberste Ziele. Auch Ökologie und Bildung, im Kreis vor allem an den Berufsschulen, nennt er als wichtige Themen.

Speziell in Isny wollen sich die „Freien Wähler“ dafür einsetzen, dass im ehemaligen Personalwohnheim des Isnyer Krankenhauses die kostengünstigen Wohnungen erhalten bleiben und im Krankenhausgebäude ein Gesundheitszentrum mit verschiedenen Arztpraxen entsteht. Und auch wenn es „bedeutendere kommunalpolitische Themen“ gebe, unterstützen sie eine Wiedereinführung des „WG“-Autokennzeichens.

Vier Stimmen können die Wähler im Wahlkreis Isny/Argenbühl bei der Kreistagswahl vergeben. Sie alle zu nutzen, weil in der künftigen Wahlperiode nur vier feste Mandate gesetzt sind gegenüber bislang fünf, sei „ganz wichtig“, um das Allgäu im Kreistag „stark“ zu vertreten. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate könnten indes mehr als vier Kreisräte im Gremium sitzen, wird abschließend betont.