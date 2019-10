Infotag zu Ausbildungängen

Die Naturwissenschaftlich-Technische Akademie (NTA) Isny veranstaltet am Samstag, 19. Oktober, zwischen 10 und 15 Uhr den alljährlichen Beratungstag. Laut Ankündigung können sich diejenigen, die an Ausbildungängen der einzelnen Berufskollegs rund um die „MINT“-Fächergruppe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) interessiert sind, über das Angebot informieren.

Der „MINT“-Bereich sei für die Welt, aber auch für die persönlichen Karriereaussichten, zukunftsweisend, weswegen Fachkräfte dringend gesucht seien. Das Tätigkeitsfeld reiche von der Chemie über Biotechnologie und Pharmazie bis hin zur Informatik. Eine fundierte Ausbildung und zugleich die Fachhochschulreife zu absolvieren, klinge kaum realisierbar. Doch die umfassende Betreuung an der NTA Isny mache es denjenigen Schülern leichter, die neben ihrer zweijährigen Ausbildung ihre Fachhochschulreife erlangen möchten. Dadurch würde Schülern mit dem ersten mittleren Bildungsabschluss den Weg zum Studium an einer Fachhochschule geebnet. Zugleich, heißt es in der Pressemitteilung weiter, haben die Absolventen des NTA-Berufskollegs nach zwei Jahren einen Berufsabschluss in der Tasche.

Zu mehreren Ausbildungsgängen können sich Besucher beim Beratungstag am 19. Oktober Wissenswertes erfahren: vom Biotechnologischen Assistenten (Bio-TA) über den Chemisch-technischen Assistenten (CTA) und Pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTA) bis hin zum Assistenten für Informations- und Kommunikationstechnik (AIK/ITA).